Δεν έχει ταβάνι όταν παίζει τέτοια άμυνα...

Υπάρχουν βραδιές που μια νίκη μετράει περισσότερο από τους δύο βαθμούς που προσφέρει. Όχι επειδή ο αντίπαλος ήταν ανώτερος ή επειδή το αποτέλεσμα κρίθηκε στις λεπτομέρειες, αλλά επειδή μέσα από αυτή η ομάδα βρίσκει ξανά κάτι που έμοιαζε να έχει χάσει.

Για τον Ολυμπιακό, η άνετη επικράτηση επί της Εφές στην πρεμιέρα του στη SUNEL Arena ήταν κάτι περισσότερο από μια καλή εμφάνιση και επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα στην EuroLeague.

Ήταν μια υπενθύμιση του δρόμου που πρέπει να ακολουθήσει, αλλά και των δυνατοτήτων που έχει όταν η άμυνα γίνεται η αφετηρία του παιχνιδιού του. Οι Πειραιώτες είχαν ανάγκη αυτή τη νίκη και για ψυχολογικούς λόγους. Ο τρόπος με τον οποίο είχε χαθεί το παιχνίδι στη Μπολόνια άφησε πίσω του απογοήτευση, ενώ το απαιτητικό πρόγραμμα που έχει μπροστά της η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν αφήνει ιδιαίτερα περιθώρια.

Η «διαβολοβδομάδα» που ακολουθεί φέρνει δύο απαιτητικές δοκιμασίες στην Ιβηρική, απέναντι στην αήττητη Βαλένθια και την προβληματική Μπαρτσελόνα, σε μια περίοδο όπου κάθε αποτέλεσμα μπορεί να επηρεάσει τόσο τη βαθμολογική θέση όσο και την αυτοπεποίθηση μιας ομάδας που ακόμη αναζητά τα πατήματά της.

Ο Ολυμπιακός δεν έλυσε όλα τα προβλήματά του απέναντι στην Εφές, κέρδισε όμως κάτι που έχει έμφυτο στο DNA του. Και φυσικά μιλάμε για την αμυντική προσήλωση. Το ταλέντο στο φετινό ρόστερ περισσεύει. Χθες, για ακόμα μία φορά, οι «ερυθρόλευκοι» άγγιξαν τους 90 πόντους.

Εκείνο που κάνει, όμως, τη διαφορά για το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι η διάθεση να πιέσει, να βάλει τα χέρια πάνω στην μπάλα, να δυσκολέψει κάθε απόφαση του αντιπάλου και να διεκδικήσει κάθε κατοχή. Όταν ο Ολυμπιακός λειτουργεί με αυτή τη νοοτροπία, δεν χρειάζεται να περιμένει να βρει ρυθμό από την επίθεση. Η άμυνα δίνει το σύνθημα και την απαιτούμενη ενέργεια στο άλλο μισό του παρκέ.

Το κακό δεύτερο δεκάλεπτο, με τα λάθη και την επιθετική δυσλειτουργία, θα μπορούσε να είχε μετατρέψει την αναμέτρηση με τους Τούρκους σε μια πολύ πιο δύσκολη υπόθεση. Η Εφές, ωστόσο, δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί στον βαθμό που θα ήθελε το διάστημα αυτό και, όταν οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν ξανά την έντασή τους... χάθηκαν στη στρατόσφαιρα.

Η άμυνα έδωσε τον τόνο, η μπάλα κυκλοφόρησε καλύτερα και ο Ολυμπιακός απέκτησε τον έλεγχο, χτίζοντας τη διαφορά που του επέτρεψε να διαχειριστεί το υπόλοιπο παιχνίδι με μεγαλύτερη άνεση.

Η παρουσία του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ξεχώρισε. Ο Αμερικανός ήταν πληθωρικός, με επιρροή και στις δύο πλευρές του παρκέ, δείχνοντας πως μπορεί να προσφέρει πολλά, παρότι απέχει ακόμα από το 100%. Η πίεση στην μπάλα, η ικανότητά του να τρέξει το γήπεδο και οι αποφάσεις του όταν ο Ολυμπιακός βρήκε χώρους, ειδικά με τους 8 πόντους του στην αρχή του δευτέρου μέρους έδωσαν άλλη διάσταση στο παιχνίδι της ομάδας.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος σέντερ χρειάστηκε μόλις 15 λεπτά για να αφήσει το αποτύπωμά του, μαζεύοντας έξι επιθετικά ριμπάουντ και δίνοντας στον Ολυμπιακό πολύτιμες δεύτερες ευκαιρίες. Διάβασε τις φάσεις, τοποθετήθηκε σωστά στο «ζωγραφιστό», κάτι που οι Πειραιώτες δεν άφησαν ανεκμετάλλευτο. Γενικότερα, η επιστροφή του προσφέρει στον Μπαρτζώκα μια διαφορετική διάσταση στη ρακέτα.

Ο Τάισον Γουόρντ επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις και με την ενέργειά του βοήθησε αρκετά. Ο Τζόουνς έδωσε μάχες κοντά στο καλάθι και ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις από διαφορετικούς παίκτες, σε ένα παιχνίδι που ο Εβάν Φουρνιέ έμεινε στους 7 πόντους και ο Σάσα Βεζένκοφ στους 9.

Αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα για μια ομάδα που θέλει να διεκδικήσει την κορυφή. Να μη χρειάζεται κάθε φορά την τέλεια επιθετική βραδιά από τους... σταρ για να κερδίσει. Να μπορεί να στηρίζεται σε συγκεκριμένες αρχές, να αναδεικνύει διαφορετικούς πρωταγωνιστές και να επιβάλλει τον τρόπο παιχνιδιού της.

Ο Ολυμπιακός διαθέτει το ταλέντο για να κοιτάξει ψηλά. Διαθέτει παίκτες που μπορούν να σκοράρουν, να δημιουργήσουν και να αλλάξουν την ισορροπία ενός αγώνα μέσα σε λίγα λεπτά. Όταν, όμως, όλα αυτά συνοδεύονται από την απαιτούμενη αμυντική σκληράδα, τότε οι δυνατότητές του μοιάζουν πραγματικά πολύ μεγάλες. Γιατί, όπως είπε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το παιχνίδι, χωρίς άμυνα δεν πας μακριά στην EuroLeague.

Και όταν ο Ολυμπιακός είναι προσηλωμένος σε αυτό το κομμάτι, πραγματικά δεν έχει ταβάνι.