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«Ο Λημνιός είναι στα... ραντάρ του ΑΠΟΕΛ»

Δημοσιεύματα στην Κύπρο αναφέρουν ότι ο ΑΠΟΕΛ ενδιαφέρεται για τον Λημνιό.

«Ο Λημνιός είναι στα... ραντάρ του ΑΠΟΕΛ»
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Την περίπτωση του Δημήτρη Λημνιού φέρεται να εξετάζει ο ΑΠΟΕΛ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κύπρο, καθώς η ομάδα της Λευκωσίας αναζητά λύσεις για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής της γραμμής ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο 28χρονος διεθνής εξτρέμ ανήκει στον Παναθηναϊκό, ωστόσο δεν φαίνεται να βρίσκεται στα βασικά πλάνα των «πράσινων» για τη νέα σεζόν. Την περασμένη χρονιά αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στη Φορτούνα Σιτάρντ, αναζητώντας περισσότερο χρόνο συμμετοχής και αγωνιστικό ρυθμό.

Σύμφωνα με το κυπριακό ρεπορτάζ, η υπόθεση του Λημνιού απασχολεί σοβαρά τον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος έχει μπει σε νέα εποχή μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Νίκος Παπαδόπουλος.

Παράλληλα, στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά και στον Ζήσης Βρύζας, ο οποίος φέρεται να έχει ενεργό ρόλο στη διαχείριση της συγκεκριμένης υπόθεσης.

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