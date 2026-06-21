· Άγιαξ

Παρελθόν από τον Άγιαξ ο Όσκαρ Γκαρθια

Παρελθόν αποτελεί από την τεχνική ηγεσία του Άγιαξ ο Όσκαρ Γκαρθία, με τις δύο πλευρές να λύνουν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους.

Παρελθόν από τον Άγιαξ ο Όσκαρ Γκαρθια
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χωριστούς δρόμους θα ακολουθήσουν Άγιαξ και Όσκαρ Γκαρθία, με τον «Αίαντα» να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας του με τον Ισπανό προπονητή.

Παρότι το συμβόλαιο του 53χρονου τεχνικού έληγε το επόμενο καλοκαίρι, η διοίκηση της Ολλανδικής ομάδας πήρε την απόφαση ο Γκαρθία να αποχωρήσει.

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού είχε αναλάβει αρχικά την Κ21 της ομάδας, ωστόσο στις αρχές του περασμένου Μαρτίου του δόθηκε η ευκαιρία να κοουτσάρει στην πρώτη ομάδα του Άγιαξ, όπου σε 15 αγώνες είχε ρεκόρ 7 νίκες, 4 ισοπαλίες και 4 ήττες.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:46 MUNDIAL

LIVE: Ουρουγουάη - Πράσινο Ακρωτήριο

00:45 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Τα highlights του Ιράν - Βέλγιο

00:38 MUNDIAL

Ιράν – Βέλγιο: Η επέμβαση του Μουντιάλ 2026 από τον Μπεϊρανβάντ από όλες τις γωνίες!

00:08 MUNDIAL

Βέλγιο – Ιράν 0-0: Την… πάτησαν ξανά και μπήκαν σε μπελάδες οι «κόκκινοι διάβολοι»

23:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρελθόν από τον Άγιαξ ο Όσκαρ Γκαρθια

23:32 ΣΠΟΡ

Βαλκανικό Στίβου 2026: Πέντε χρυσά για την Ελλάδα τη δεύτερη ημέρα – Συνολικά 39 μετάλλια!

22:53 SUPER LEAGUE

Ηλιόπουλος: «Δεν θα αφήσω κανέναν να διαταράξει την ΑΕΚ» – Μήνυμα ενότητας από την Πάτρα

22:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενδιαφέρονται για Ενμέτσα»

22:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AS: «Στα ραντάρ της Ρεάλ Μαδρίτης ο Μπουαντί»

22:11 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Αποθεωτική υποδοχή για την κούπα του πρωταθλήματος στην Πάτρα (video)

21:46 MUNDIAL

LIVE: Βέλγιο - Ιράν

21:32 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Τη Δευτέρα (22/6) υπογράφουν Τσάπρας και Πένια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας