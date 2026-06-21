Παρελθόν από τον Άγιαξ ο Όσκαρ Γκαρθια

Χωριστούς δρόμους θα ακολουθήσουν Άγιαξ και Όσκαρ Γκαρθία, με τον «Αίαντα» να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας του με τον Ισπανό προπονητή.

Παρότι το συμβόλαιο του 53χρονου τεχνικού έληγε το επόμενο καλοκαίρι, η διοίκηση της Ολλανδικής ομάδας πήρε την απόφαση ο Γκαρθία να αποχωρήσει.

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού είχε αναλάβει αρχικά την Κ21 της ομάδας, ωστόσο στις αρχές του περασμένου Μαρτίου του δόθηκε η ευκαιρία να κοουτσάρει στην πρώτη ομάδα του Άγιαξ, όπου σε 15 αγώνες είχε ρεκόρ 7 νίκες, 4 ισοπαλίες και 4 ήττες.