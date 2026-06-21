Παρελθόν από τον Άγιαξ ο Όσκαρ Γκαρθια
Παρελθόν αποτελεί από την τεχνική ηγεσία του Άγιαξ ο Όσκαρ Γκαρθία, με τις δύο πλευρές να λύνουν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους.
Χωριστούς δρόμους θα ακολουθήσουν Άγιαξ και Όσκαρ Γκαρθία, με τον «Αίαντα» να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας του με τον Ισπανό προπονητή.
Παρότι το συμβόλαιο του 53χρονου τεχνικού έληγε το επόμενο καλοκαίρι, η διοίκηση της Ολλανδικής ομάδας πήρε την απόφαση ο Γκαρθία να αποχωρήσει.
Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού είχε αναλάβει αρχικά την Κ21 της ομάδας, ωστόσο στις αρχές του περασμένου Μαρτίου του δόθηκε η ευκαιρία να κοουτσάρει στην πρώτη ομάδα του Άγιαξ, όπου σε 15 αγώνες είχε ρεκόρ 7 νίκες, 4 ισοπαλίες και 4 ήττες.
21:46 MUNDIAL