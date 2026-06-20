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«Στο κόλπο για την απόκτηση του Μανδά η Φιορεντίνα»

Την περίπτωση του Χρήστου Μανδά «τσεκάρει» η Φιορεντίνα, με την ιταλική ομάδα να βλέπει στο πρόσωπο του Έλληνα τερματοφύλακα τον αντικαταστάτη του Νταβίντ Ντε Χέα.

«Στο κόλπο για την απόκτηση του Μανδά η Φιορεντίνα»
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Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από το μέλλον του Χρήστου Μανδά, με τους Ιταλούς να υπογραμμίζουν πως η περίπτωσή του απασχολεί ακόμη τη Φιορεντίνα.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο Τζανλούκα Ντι Μάρτσιο, οι «Βιόλα» παραμένουν ζεστά στη διεκδίκηση του 24χρονου γκολκίπερ, καθώς ο Νταβίντ Ντε Χέα αναμένεται να αποχωρήσει από τη Φλωρεντία, με τους διοικούντες την ομάδα να θεωρούν εξαιρετική λύση τον Μανδά.

Ο δανεισμός του Μανδά στη Μπόρνμουθ ολοκληρώνεται και τυπικά στις 30 Ιουνίου και, παρά το γεγονός ότι δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στην Premier League, τα «Κεράσια» πιστεύουν ακράδαντα στο ταλέντο του Έλληνα πορτιέρε και επιθυμούν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους και για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Οι υψηλές απαιτήσεις της Λάτσιο ωστόσο αποτελούν αγκάθι, με τους «Ρωμαίους» να δείχνουν έτοιμοι να παραχωρήσουν τον Μανδά με ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που η Μπόρνμουθ θεωρεί υπερβολικό και θα επιδιώξει μέσω διαπραγματεύσεων να μειώσει το ποσό.

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