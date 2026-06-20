Στην Ίντερ Μαϊάμι του Μέσι συνεχίζει ο Κασεμίρο!

Στο MLS και την Ίντερ Μαϊάμι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κασεμίρο, με τον Βραζιλιάνο να γίνεται συμπαίκτης με τον Λιονέλ Μέσι από τη νέα σεζόν.

Στην Ίντερ Μαϊάμι του Μέσι συνεχίζει ο Κασεμίρο!
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Το MLS ετοιμάζεται να υποδεχθεί ακόμα έναν σταρ, με τον Κασεμίρο να βρίσκεται μια ανάσα από το να γίνει συμπαίκτης του Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός μέσος, μετά από μια εξαιρετική και άκρως παραγωγική χρονιά με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είχε αποφασίσει ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο πως ήρθε η ώρα για μια νέα πρόκληση στην καριέρα του, επιλέγοντας τελικά τις ΗΠΑ και το MLS.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ανάμεσα στις δύο πλευρές υπάρχει πλέον οριστική προφορική συμφωνία, με τους διοικούντες της ομάδας του Μαϊάμι να τα έχουν βρει σε όλα με τον έμπειρο χαφ και το μόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί το «μπαμ» είναι οι τελικές υπογραφές και η επίσημη ανακοίνωση. Η προοπτική του να αγωνιστεί στο πλάι του Λιονέλ Μέσι αποτέλεσε το μεγαλύτερο δέλεαρ για τον 34χρονο άσο, ο οποίος πίεσε για να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή.

Με τη φανέλα της ομάδας του Μάντσεστερ, ο Κασεμίρο κατέγραψε συνολικά 160 συμμετοχές, με απολογισμό 26 γκολ και 14 ασίστ.

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