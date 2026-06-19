ΠΑΟΚ: Τέλος ο Κεντζιόρα - Ανακοινώθηκε από τη Ντιναμό Κιέβου

Ο Τόμας Κεντζιόρα αποτελεί πλέον και επίσημα παρελθόν από τον ΠΑΟΚ, με την Ντιναμό Κιέβου να ανακοινώνει την επιστροφή του Πολωνού αμυντικού με συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Η αποχώρησή του δημιουργεί νέα δεδομένα στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ, καθώς πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που είχε σταθερή παρουσία τα τελευταία χρόνια. Παρότι υπήρχε όρος αυτόματης επέκτασης της συνεργασίας του λόγω συμμετοχών, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους, με βασικό παράγοντα τους οικογενειακούς λόγους που οδήγησαν τον παίκτη στην επιστροφή του στην Ουκρανία.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του φαίνεται πως έπαιξε και η πρόταση της Ντιναμό, η οποία του προσέφερε συμβόλαιο μεγαλύτερης διάρκειας, εξασφαλίζοντάς του σταθερότητα για τα επόμενα χρόνια της καριέρας του.

Ο Κεντζιόρα ολοκληρώνει την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη έπειτα από τέσσερις σεζόν, κατά τις οποίες κατέγραψε 141 συμμετοχές, σημείωσε τέσσερα γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ, ενώ πανηγύρισε και την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος με τον Δικέφαλο του Βορρά.

Πλέον, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ στρέφουν την προσοχή τους στην ενίσχυση της αμυντικής γραμμής, με την απόκτηση τουλάχιστον δύο κεντρικών αμυντικών να βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες του μεταγραφικού σχεδιασμού.