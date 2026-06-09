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Χρήστος Τζόλης: Δεν βρίσκεται στις άμεσες επιλογές της Ρόμα

Ο Χρήστος Τζόλης δεν βρίσκεται στην κορυφή της λίστας της Ρόμα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Αλφρέντο Πεντούλα.

Χρήστος Τζόλης: Δεν βρίσκεται στις άμεσες επιλογές της Ρόμα
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Η Ρόμα συνεχίζει τον μεταγραφικό της σχεδιασμό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι να έχει ήδη ξεχωρίσει τους ποδοσφαιριστές που επιθυμεί για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής της ομάδας.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Αλφρέντο Πεντούλα, οι δύο βασικοί στόχοι των «τζιαλορόσι» είναι ο Κρισένσιο Σάμερβιλ και ο Μέισον Γκρίνγουντ, οι οποίοι βρίσκονται στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας του έμπειρου τεχνικού.

Αντίθετα, ο Χρήστος Τζόλης δεν φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα για τη Ρόμα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Παρότι το προηγούμενο διάστημα το όνομά του είχε συνδεθεί με τον ιταλικό σύλλογο μέσω δημοσιευμάτων, ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ δεν συγκαταλέγεται στις άμεσες επιλογές του Γκασπερίνι.

Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και οι περιπτώσεις των Ιγκόρ Παϊσάο, Αντόνιο Νούσα και Μπραχίμ Ντίαθ, καθώς ο προπονητής της Ρόμα δεν έχει δώσει ακόμη το οριστικό «πράσινο φως» για την προώθηση κάποιας από αυτές τις μεταγραφές.

Παράλληλα, στο τραπέζι παραμένει η περίπτωση του Ματίς Τελ, τον οποίο οι Ρωμαίοι είχαν εξετάσει και κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου. Ο νεαρός Γάλλος επιθετικός εξακολουθεί να απασχολεί τη διοίκηση, χωρίς ωστόσο να αποτελεί την πρώτη επιλογή.

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