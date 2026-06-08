· Δανία

Το πρώτο μήνυμα του Έρικσεν: «Με προστάτευσε ο βηματοδότης μου!»

Ο Κρίστιαν Έρικσεν τοποθετήθηκε για πρώτη φορά δημόσια μετά την κατάρρευσή του.

Το πρώτο μήνυμα του Έρικσεν: «Με προστάτευσε ο βηματοδότης μου!»
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Ο Κρίστιαν Έρικσεν τοποθετήθηκε για πρώτη φορά δημόσια μέσω social media, λίγες ώρες μετά το σοκαριστικό περιστατικό κατάρρευσής του στον αγωνιστικό χώρο, καθησυχάζοντας τον ποδοσφαιρικό κόσμο για την κατάσταση της υγείας του.

Ο Δανός μέσος διαβεβαίωσε πως είναι καλά και πως έχει ήδη επιστρέψει στο σπίτι του, ευχαριστώντας παράλληλα όσους εξέφρασαν την ανησυχία και τη στήριξή τους.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς ήταν η δεύτερη φορά που ο Έρικσεν κατέρρευσε σε γήπεδο μετά την καρδιακή ανακοπή που είχε υποστεί το 2021 στο Euro, γεγονός που είχε συγκλονίσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και είχε οδηγήσει στην τοποθέτηση εμφυτεύσιμου απινιδωτή (ICD).

Το μήνυμα του Έρικσεν

«Ήταν μια πολύ διαφορετική κατάσταση από εκείνη του 2021, είμαι ευγνώμων προς τους γιατρούς. Ο βηματοδότης έκανε αυτό ακριβώς που έπρεπε, με προστάτευσε. Προς το παρόν θα περάσω χρόνο με την οικογένειά μου, θα πάω διακοπές και θα παίξω ποδόσφαιρο με τα παιδιά μου».

https://www.instagram.com/p/DZVHbQPIRL7/
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