Ντέιβιντ Μπέκαμ: Αποκτά αστέρι στη «Λεωφόρο της Δόξας» του Χόλιγουντ

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ θα αποκτήσει το αστέρι του στην διάσημη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ σε ειδική τελετή, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου, κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Βόρεια Αμερική, όπως ανακοινώθηκε σχετικά από το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ.

Ντέιβιντ Μπέκαμ: Αποκτά αστέρι στη «Λεωφόρο της Δόξας» του Χόλιγουντ
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Ο ηθοποιός Τομ Κρουζ και η Βικτόρια Μπέκαμ, πρώην Spice Girl και σύζυγος του θρυλικού πρώην παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θα μιλήσουν στην τελετή στο Λος Άντζελες.

«Ο ρόλος του Μπέκαμ στην άνοδο της δημοφιλίας του ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες και η διαρκής επιρροή του στον αθλητισμό, την ψυχαγωγία και τον παγκόσμιο πολιτισμό καθιστούν αυτό το αφιέρωμα ιδιαίτερα σημαντικό», δήλωσε η παραγωγός της τελετής, Άνα Μαρτίνεθ.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα με τον πρώτο αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λος Άντζελες για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που συνδιοργανώνει η χώρα, μαζί με το Μεξικό και τον Καναδά. Έχοντας χρισθεί ιππότης από τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ πέρυσι, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ κατέχει κεντρική θέση στο πάνθεον του βρετανικού ποδοσφαίρου. Αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αγγλίας για έξι χρόνια, «έγραψε Ιστορία» στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κατακτώντας μαζί της το Champions League το 1999.

Για το υπόλοιπο της καριέρας του, έπαιξε στην Ρεάλ Μαδρίτης και στην Μίλαν, πριν δοκιμάσει την τύχη του στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους Λος Άντζελες Γκάλαξι και στην συνέχεια αγωνίσθηκε για έναν χρόνο στην Παρί Σεν Ζερμέν, με την φανέλα της οποίας «κρέμασε τα παπούτσια του» το 2013.

Στα 51 του χρόνια, ο πρώην ποδοσφαιριστής είναι συνιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι, της ομάδας που απέκτησε τον Λιονέλ Μέσι το 2023 και κατέκτησε πέρυσι το MLS.

Παγκόσμιος αστέρας του ποδοσφαίρου, αλλά και επιχειρηματίας και είδωλο της μόδας, ο διάσημος Αγγλος, αποτέλεσε το θέμα μιας σειράς ντοκιμαντέρ, που κυκλοφόρησε το 2023 στο Netflix και παρήχθη από την δική του εταιρεία παραγωγής, Studio 99.

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