· Κλαμπ Μπριζ

Η Μπριζ το γιόρτασε με συρτάκι για τον Χρήστο Τζόλη (Vid.)

Η πρωταθλήτρια Βελγίου τίμησε με αυτό τον τρόπο τον κορυφαίο παίκτη της, ο οποίος την οδήγησε στην κατάκτηση του τίτλου. 

Η Κλαμπ Μπριζ πανηγυρίζει το πρωτάθλημα Βελγίου. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλη. Μετά τον τελευταίο αγώνα των Βέλγων με τη Μέχελεν, ο Έλληνας διεθνής ήταν το κεντρικό πρόσωπο στους πανηγυρισμούς.

Στα αποδυτήρια λοιπόν, έπαιξε συρτάκι για να τον τιμήσουν! Με τον ίδιο να δίνει το ρυθμό στο χορό και τους συμπαίκτες του να ακολουθούν.

https://www.instagram.com/reel/DYphG58j6HA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
