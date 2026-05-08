· Ρεάλ Μαδρίτης

Όλο και πιο κοντά στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ζοζέ Μουρίνιο!

Σύμφωνα με το «Athletic» οι συζητήσεις του Φλορεντίνο Πέρεθ με τον ατζέντη του «Special One», Ζόρζε Μέντες, έχουν προχωρήσει αρκετά. 

Όλο και πιο κοντά στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ζοζέ Μουρίνιο!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εδώ και μέρες έχει γίνει γνωστό πως η πλευρά της Ρεάλ Μαδρίτης είναι σε… ανοιχτή γραμμή με αυτή του Ζοζέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν αποκλείεται να επιστρέψει στη «βασίλισσα», με τις πιθανότητες αυτή τη στιγμή να είναι υπέρ της ολοκλήρωσης της συμφωνίας των δύο πλευρών!

Ο ίδιος ο Φλορεντίνο Πέρεθ κάνει τις επαφές, όπως αποκαλύπτει ο Ντέιβιντ Όρνσταϊν στο «Athletic». Με το ρεπορτάζ να τονίζει μάλιστα πως αυτή τη στιγμή ο «Special One» είναι το φαβορί για να αντικαταστήσει τον Άλβαρο Αρμπελόα.

Άλλες περιπτώσεις που εξετάστηκαν αλλά δεν προχώρησαν για διάφορους λόγους, είναι αυτές των Κλοπ, Nτεσάμπ, Αλέγκρι και Ποτσετίνο. Έτσι ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ Μαδρίτης είναι σε διαρκείς επαφές με τον Ζόρζε Μέντες, ατζέντη του Μουρίνιο.

Ο διάσημος τεχνικός έχει συμβόλαιο με την Μπενφίκα και για την επόμενη σεζόν, αλλά με ρήτρα αποδέσμευσης 3 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Ο Μουρίνιο αν και είναι στην πατρίδα του, δεν θα έλεγε όχι στο δέλεαρ να εργαστεί ξανά στη Ρεάλ Μαδρίτης.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Σακίρα ερμηνεύει το «Dai Dai», επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026!

21:24 EUROLEAGUE

Χάποελ Τελ Αβίβ: Πέντε παίκτες δεν επέστρεψαν στο Ισραήλ μετά τον αποκλεισμό από τη Ρεάλ

21:24 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια: Τα μπλουζάκια των φίλων του «τριφυλλιού» με τον Μοντέρο

21:13 EUROLEAGUE

Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε: Το κάρφωμα του Σίλβα στο πρόσωπο του Τουμπέλις - Βίντεο

21:09 EUROLEAGUE

Μπαρτσελόνα: «Αφήνει την περίπτωση του Ντε Τζούλιους και πάει για Βάιλερ-Μπαμπ»

21:08 EUROLEAGUE

Ο Αταμάν μπήκε με αποθέωση και... γροθιές (vid)

20:52 EUROLEAGUE

Το Telekom Center στις… φλόγες (vids)

20:40 EUROLEAGUE

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια

20:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Όλο και πιο κοντά στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ζοζέ Μουρίνιο!

20:23 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Η δωδεκάδα των Ισπανών για το Game 4

20:18 SUPER LEAGUE

Μεντιλίμπαρ: «Να μην χαρίσουμε τίποτα στον ΠΑΟΚ» - Το μήνυμα σε Γιαζίτσι

20:17 MUNDIAL

Μέσι, Γιαμάλ, Μπέλινγκχαμ, Σάλαμε και Bad Bunny σε μια απίστευτη ταινία μικρού μήκους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας