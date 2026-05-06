Λίβερπουλ: Στοπ των «ρεντς» στη μετάγραφη του Άλισον στη Γιούβεντους

Φρένο στη μεταγραφή του Άλισον στη Γιουβέντους έβαλε η Λίβερπουλ, με την ομάδα του Μέρσεισαϊντ να υπολογίζει κανονικά τον Βραζιλιάνο ενόψει της νέας σεζόν. 

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, ο Άλισον είχε συμφωνήσει με τη Γιουβέντους για συμβόλαιο μέχρι το 2029 με απολαβές που άγγιζαν τα 5 εκ. ευρώ, ωστόσο η Λίβερπουλ άσκησε βέτο και έβαλε στοπ στη μεταγραφή καθώς δεν θέλει να χάσει τον βασικό της τερματοφύλακα.

Ο Άλισον δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, έχοντας πραγματοποιήσει συνολικά 332 συμμετοχές με τη φανέλα της Λίβερπουλ σε πάνω από 29,860 αγωνιστικά λεπτά.

Ο Βραζιλιάνος έχει κατακτήσει δύο Premier League, ένα Champions League, ένα FA CUP και τρία Λιγκ Καπ.

