Δίκη Μαραντόνα: «Η καρδιά του μαρτυρά παρατεταμένη αγωνία και οίδημα»

Κατά την διάρκεια της δίκης της ιατρικής ομάδας που φρόντισε τον Ντιέγκο Μαραντόνα τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του, ένας ιατροδικαστής περιέγραψε σημάδια στην καρδιά του που υποδηλώνουν «παρατεταμένη αγωνία» και οίδημα που υπήρχε «για αρκετό καιρό».

Όταν η καρδιά αναλύθηκε κατά την διάρκεια της νεκροψίας, «υπήρχαν θρόμβοι μεταξύ των θαλάμων, που εμφανίζονται κατά σε περιόδους παρατεταμένης αγωνίας», κατέθεσε μέσω βιντεοδιάσκεψης, ο Δρ. Φεντερίκο Κορασανίτι, ένας από τους υπεύθυνους της νεκροψίας.

Η πιθανή αγωνία του Μαραντόνα, για την οποία η εισαγγελία ισχυρίζεται ότι διήρκεσε αρκετές ώρες, σύμφωνα με μαρτυρίες εμπειρογνωμόνων -ένας ισχυρισμός που αμφισβητήθηκε από την υπεράσπιση ορισμένων από τους κατηγορούμενους- είναι ένα βασικό στοιχείο της δίκης, καθώς υποδηλώνει ανεπαρκή φροντίδα ή παρακολούθηση του «Ντιεγκίτο», ενώ νοσηλευόταν στο σπίτι.

Ο Δρ. Κορασανίτι δεν σχολίασε την διάρκεια της πιθανής αγωνίας του θρύλου του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ωστόσο, όσον αφορά στην κατάσταση του Μαραντόνα όταν εντοπίσθηκε στο νεκροκρέβατό του με παραμορφωμένη και πρησμένη κοιλιά, περιέγραψε την παρουσία ασκίτη (σ.σ. συσσωρευμένο υγρό στην κοιλιακή κοιλότητα).

«Αυτό δεν μπορεί να συμβεί ξαφνικά. Είναι πρακτικά αδύνατο. Αναπτυσσόταν για αρκετό καιρό», υποστήριξε, υπονοώντας φαινομενικά ένα σύμπτωμα που θα ήταν ορατό εξωτερικά.

Ο Μαραντόνα πέθανε σε ηλικία 60 ετών στις 25 Νοεμβρίου 2020, από καρδιοαναπνευστική κρίση σε συνδυασμό με πνευμονικό οίδημα, μόνος στο κρεβάτι του σε μια ενοικιαζόμενη κατοικία για κατ' οίκον νοσηλεία στο Τίγκρε (βόρεια του Μπουένος Άιρες), όπου ανάρρωνε από νευροχειρουργική επέμβαση για υποσκληρίδιο αιμάτωμα.

Επτά επαγγελματίες υγείας (σ.σ. ένας ιατρός, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος και νοσηλευτές) δικάζονται εδώ και τρεις εβδομάδες στο Σαν Ισίδρο για πιθανή αμέλεια που συνέβαλε στον θάνατο του Μαραντόνα.

Το επίπεδο προσοχής που έλαβε, καθώς και ο ανεπαρκής ιατρικός εξοπλισμός στο σπίτι που νοίκιασε για την ανάρρωσή του, τέθηκαν επανειλημμένα κατά την διάρκεια της δίκης, όπως είχε γίνει και στην προηγούμενη το 2025, που ακυρώθηκε μετά την εξαίρεση μίας εκ των δικαστών.

Παράλληλα, η παθολόγος, Σιλβίνα Ντε Πιέρο, κατέθεσε ότι ο Μαραντόνα, γνωστός για τους εθισμούς του στο αλκοόλ και την κοκαΐνη στο παρελθόν, είχε ήπαρ «συμβατό με κίρρωση».

Ωστόσο, ο βιοχημικός, ο οποίος πραγματοποίησε τις τοξικολογικές αναλύσεις υποστήριξε ότι κατά την στιγμή του θανάτου του, δεν υπήρχαν ίχνη αλκοόλ ή ναρκωτικών στον οργανισμό του.

Αυτή η μαρτυρία επιβεβαίωσε την κατάθεση που έδωσε την περασμένη Πέμπτη ένας από τους κατηγορούμενους, ο ψυχολόγος Κάρλος Ντίαζ, ο οποίος είπε ότι είχε καθοδηγήσει με επιτυχία τον Μαραντόνα σε μια περίοδο πλήρους αποχής 23 ημερών, τον τελευταίο μήνα της ζωής του.