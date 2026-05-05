Μπόκα Τζούνιορς: Στο στόχαστρο οι Νεϊμάρ – Ντιμπάλα

Ο Νεϊμάρ δεν έχει καταφέρει το τελευταίο διάστημα να βρει ρυθμό συμμετοχών με την Εθνική Βραζιλίας, εξαιτίας των συνεχόμενων τραυματισμών που τον ταλαιπωρούν, γεγονός που μειώνει τις πιθανότητές του να δώσει το «παρών» στο Μουντιάλ του 2026. Παρ’ όλα αυτά, το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του παραμένει έντονο.

Ο λόγος είναι πως το συμβόλαιό του με την Σάντος ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Δεκέμβριο, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής ξεκάθαρη εικόνα για το αν οι δύο πλευρές επιθυμούν να συνεχίσουν μαζί.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Olé, η Μπόκα Τζούνιορς εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του, έχοντας θέσει ως στόχο τη δημιουργία ενός ρόστερ γεμάτου αστέρες, ικανό να πρωταγωνιστήσει στο Copa Libertadores.

Μάλιστα, οι άνθρωποι της ομάδας του Μπουένος Άιρες θέλουν να φέρουν στο «Μπομπονέρα» όχι μόνο τον Νεϊμάρ, αλλά και τον Πάουλο Ντιμπάλα, που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στην Ρόμα.