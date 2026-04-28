ΟΦΗ: Συγχαρητήρια επιστολή από Γκαγκάτση για την κατάκτηση του Κυπέλλου

Intime

OnSports Team

Μέσω επιστολής του, ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, συνεχάρη τον διοικητικό ηγέτη της ΠΑΕ ΟΦΗ, Μιχάλη Μπούση για την κατάκτηση του Κυπέλλου, καθώς και όλο το κλαμπ για την άψογη συμπεριφορά που παρουσίασε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του προέδρου της ΕΠΟ:

«Αξιότιμε Πρόεδρε,

Εκ μέρους της ΕΠΟ και προσωπικά, σας απευθύνω τα θερμά και ειλικρινή μου συγχαρητήρια για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας 2026, η οποία αποτελεί μια ιδιαίτερη στιγμή για τον σύλλογό σας, την Κρήτη και, ευρύτερα, το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Είναι σπουδαίο να βλέπουμε μια ομάδα της περιφέρειας να φτάνει στην κορυφή, αποδεικνύοντας ότι η σωστή οργάνωση και η πίστη μπορούν να υπερβούν κάθε εμπόδιο.

Με την ευκαιρία, επιθυμώ να συγχαρώ τους φιλάθλους σας, που με τη στάση τους συνέβαλαν στη δημιουργία υποδειγματικής ατμόσφαιρας, τόσο στους δρόμους του Βόλου όσο και στις εξέδρες, σε πλήρη αρμονία με τους φιλάθλους του έτερου φιναλίστ, ΠΑΟΚ.

Αυτή η συνύπαρξη και ο αμοιβαίος σεβασμός αποτέλεσε το σπουδαιότερο στοιχείο του τελικού, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του, αναδεικνύοντας στην πράξη την ενότητα και τις αξίες που οφείλει και μπορεί να υπηρετεί το ποδόσφαιρο.

Κλείνοντας, εύχομαι στον ΟΦΗ καλή επιτυχία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Με εκτίμηση,

Μάκης Γκαγκάτσης

Πρόεδρος ΕΠΟ».