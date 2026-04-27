Live Streaming η παρέλαση του Κυπελλούχου Ελλάδας ΟΦΗ

OnSports Team

Την πορεία της στους δρόμους του Ηρακλείου ξεκινά το ανοικτό πούλμαν του ΟΦΗ στους εορτασμούς για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το βράδυ του Σαββάτου (25/04) οι Κρητικοί του Χρήστου Κόντη έγραψαν ιστορία, μια και 39 χρόνια μετά το παρθενικό τους Κύπελλο, έφτασαν στην κατάκτηση του δεύτερου τροπαίου στην διοργάνωση, επικρατώντας 3-2 του ΠΑΟΚ στην παράταση.

Το απόγευμα της Δευτέρας (27/04) οι εορτασμοί των «ασπρόμαυρων» για την κούπα θα κορυφωθούν, μια και θα πραγματοποιηθεί «Trophy Parade», ήτοι παρέλαση με ανοικτό πούλμαν στους δρόμους του Ηρακλείου, όπου όλοι οι φίλαθλοι της ομάδας θα έχουν την ευκαιρία να πανηγυρίσουν με την… ψυχή τους, το τρόπαιο.

Δείτε την παρέλαση από το Youtube της ΠΑΕ ΟΦΗ: