Ο Σομαλός διαιτητής που «κόπηκε» από τις ΗΠΑ, ορίστηκε να σφυρίξει τον τελικό του UEFA Super Cup

Η FIFA τον είχε συμπεριλάβει στους διαιτητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι ΗΠΑ δεν του χορήγησαν βίζα και τελικά η UEFA τον όρισε για το Παρί Σεν Ζερμέν – Άστον Βίλα.

Ο Σομαλός διαιτητής που «κόπηκε» από τις ΗΠΑ, ορίστηκε να σφυρίξει τον τελικό του UEFA Super Cup
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ομάρ Αρτάν ήταν ο κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής για το 2025. Ο Σομαλός ρέφερι είχε επιλεγεί από τη FIFA, για να διαιτητεύσει στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όμως κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί.

Οι αρχές των ΗΠΑ δεν του χορήγησαν βίζα εισόδου στη χώρα. Παρότι είχε τα απαραίτητα έγγραφα. Ο ίδιος ο διαιτητής αποκάλυψε πως για 11 ώρες ανακρινόταν από τις Αρχές. Η ΗΠΑ με επίσημη τοποθέτησή τους, ξεκαθάρισαν πως κατά τον έλεγχο που έγινε προέκυψαν αρνητικές πληροφορίες, μέχρι και για πιθανές διασυνδέσεις με τρομοκράτες.

Επέστρεψε στη Σομαλία ο Αρτάν, όπου έγινε δεκτός σαν ήρωας. Η UEFA ήρθε να δώσει τη λύση στο πρόβλημα, καθώς τον όρισε να σφυρίξει το σημαντικότερο παιχνίδι της καριέρας του.

Η ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ποδοσφαίρου, όρισε τον Σομαλό να διευθύνει τον τελικό του Super Cup που θα διεξαχθεί στο Ζάλσμπουργκ της Αυστρίας. Εκεί όπου η κάτοχος του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν, θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του Europa League, Άστον Βίλα.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:10 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Πρεμιέρα με τρεις αποβολές και επικό blooper με τα αγγλικά του διαιτητή (videos)

00:04 MUNDIAL

Μεξικό – Νότια Αφρική 2-0: Πάρτι στο «Αζτέκα» για τους διοργανωτές

23:59 EUROLEAGUE

«Απομακρύνεται από τη Μακάμπι, υπογράφει στη Φενέρμπαχτσε ο Μπίνγκαμ»

23:48 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ραούλ Χιμένες και 2-0 το Μεξικό! (Video)

23:28 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα: Ανακοινώθηκε με τη μορφή δανεισμού ο Κένεθ Βάργκας

23:26 ΣΠΟΡ

Πόλο: Συντριβή για τον Ολυμπιακό στο Final 4 του Champions League

22:55 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επίδομα αδείας 2026: Πότε καταβάλλεται – Τα νέα ποσά μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού

22:25 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο Κινιόνες το πρώτο γκολ της διοργάνωσης! (Video)

22:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στα βήματα του πατέρα του: Στη Λίβερπουλ ο γιος του Τζιμπρίλ Σισέ

21:59 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Το μήνυμα της Σάλμα Χάγεκ, η παρέλαση με τις σημαίες και ο Αντρέα Μποτσέλι

21:35 MUNDIAL

LIVE Μεξικό - Νότια Αφρική

21:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Επίσημη η επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο - Ανακοινώθηκε μέχρι το 2029

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας