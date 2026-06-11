LIVE η τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026 πριν το Μεξικό - Ν. Αφρική

Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου ξεκινά με την τελετή έναρξης πριν τον αγώνα της πρεμιέρας ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική. 

LIVE η τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026 πριν το Μεξικό - Ν. Αφρική
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Η σπουδαιότερη ποδοσφαιρική γιορτή στον πλανήτη. Το ραντεβού που κάθε φίλαθλος περιμένει με αγωνία. Η αντίστροφη μέτρηση τετραετούς διάρκειας, τελείωσε. Η ώρα έφτασε. Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026… αρχίζει!

Σημαίες, χρώματα, χιλιάδες άνθρωποι να ενώνουν τις φωνές τους. Με στόχο ένα τρόπαιο. Να δουν την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα. Μέρες και αγώνες, που κάνουν τους πάντες να γίνονται ξανά παιδιά.

Το Μουντιάλ 2026 διοργανώνεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Θα είναι το μεγαλύτερο της ιστορίας, καθώς για πρώτη φορά μετέχουν 48 ομάδες. Χωρισμένες σε 12 γκρουπ των τεσσάρων.

Από κάθε όμιλο προκρίνονται αυτόματα οι 2 πρώτοι, αλλά και οι 8 καλύτεροι τρίτοι. Κάτι που σημαίνει πως για πρώτη φορά θα υπάρχει φάση νοκ-άουτ στους «32». Συνολικά θα διεξαχθούν 104 αναμετρήσεις!

Το μεγάλο ραντεβού για το Μουντιάλ 2026 κάνει σέντρα απόψε (11 Ιουνίου) και θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Ιουλίου. Η σπουδαία πρεμιέρα της γιορτής, θα γίνει στο Mexico City Stadium (το γνωστό σε όλους «Αζτέκα»). Εκεί η διοργανώτρια χώρα του Μεξικό, αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική.

Οι διοργανωτές έχουν προγραμματίσει τελεξή έναρξης φαντασμαγορική, διάρκειας περίπου 90 λεπτών. Θα εμφανιστούν η Shakira και ο Burna Boy, οι οποίοι θα παρουσιάσουν ζωντανά το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης «Dai Dai». Σε καλλιτεχνικό επίπεδο θα εμφανιστούν και οι J Balvin, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Tyla, Los Ángeles Azules και άλλοι.

Παρακολουθήστε LIVE το Pre Game της πρεμιέρας και όσα γίνονται στην τελετή έναρξης:

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