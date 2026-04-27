Καρέτσας: «Στο στόχαστρο της Μαρσέιγ ο Έλληνας Μέσι»

OnSports Team

Στο παιχνίδι για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα έχει μπει η Ολιμπίκ Μαρσέιγ που οπως αναφέρει χαρακτηριστικά γαλλικό δημοσίευμα, παρακολουθεί την περίπτωση του Έλληνα εξτρέμ με «εμμονική προσοχή».

Κλειδί στην υπόθεση θα είναι το κατά πόσο η Μαρσέιγ θα εξασφαλίσει μέσω του πρωταθλήματος την είσοδό της στη League phase του Champions League. Σε διαφορετική περίπτωση η ομάδα της Μασσαλίας θα κινηθεί με μειωμένο μπάτζετ την επόμενη σεζόν.