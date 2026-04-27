Καρέτσας: «Στο στόχαστρο της Μαρσέιγ ο Έλληνας Μέσι»
EPA/RONALD WITTEK
OnSports Team 27 Απριλίου 2026, 14:21
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Γκενκ / Μαρσέιγ

Στο κόλπο για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα από τη Γκενκ έχει μπει, σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, η Μαρσέιγ, παρακολουθώντας στενά την περίπτωση του 18χρονου wonderkid.

Στο παιχνίδι για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα έχει μπει η Ολιμπίκ Μαρσέιγ που οπως αναφέρει χαρακτηριστικά γαλλικό δημοσίευμα, παρακολουθεί την περίπτωση του Έλληνα εξτρέμ με «εμμονική προσοχή».

Κλειδί στην υπόθεση θα είναι το κατά πόσο η Μαρσέιγ θα εξασφαλίσει μέσω του πρωταθλήματος την είσοδό της στη League phase του Champions League. Σε διαφορετική περίπτωση η ομάδα της Μασσαλίας θα κινηθεί με μειωμένο μπάτζετ την επόμενη σεζόν.

 



