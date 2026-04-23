Premier League: Με Χάαλαντ στην κορυφή μετά από 200 ημέρες

Από την στιγμή που νίκησε την Άρσεναλ την περασμένη Κυριακή (19/4) με 2-1 και είχε πλέον την ευκαιρία να «αγγίξει» την κορυφή, η Μάντσεστερ Σίτι δεν έδειξε την παραμικρή διάθεση για... δώρα στην έδρα της Μπέρνλι και με ένα γρήγορο γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ στο 5ο λεπτό, έφερε το ματς στα «μέτρα» της κι έφτασε σε μία εύκολη νίκη με 1-0 στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής.

Ένα «τρίποντο» που έφερε πλέον την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα ισόβαθμη με τους «κανονιέρηδες» στην πρώτη θέση της Premier League (μετά από 200 ημέρες), αλλά πάνω απ' την Άρσεναλ λόγω καλύτερης επίθεσης (69 γκολ έναντι 66, έχοντας από +37 στο goal average τους).

Ο Νορβηγός σκόραρε με... συνοπτικές διαδικασίες μετά την ασίστ του Ντοκού, φτάνοντας πλέον τα 35 γκολ σε όλες τις εφετινές διοργανώσεις με τη φανέλα των «πολιτών».

Την ίδια ώρα, η Μπόρνμουθ έχασε μέσα απ' τα χέρια της την τρίτη σερί νίκη της, καθώς η Λιντς στις καθυστερήσεις «πάγωσε» το "Vitality Stadium" με το γκολ του Λόνγκσταφ στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων κι απέσπασε έναν πολύτιμο βαθμό με το τελικό 2-2.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής της Premier League:

Μπράιτον-Τσέλσι 3-0

(3' Καντιόγλου, 56' Χάινσελγουντ, 90'+1 Γουέλμπεκ)

Μπόρνμουθ-Λιντς 2-2

(60' Κρουπί, 86' Ράγιαν - 68' αυτ. Χιλ, 90'+7' Λόνγκσταφ)

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι 0-1

(5' Χάαλαντ)

Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 24/04

Φούλαμ-Άστον Βίλα 25/04

Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας 25/04

Γουέστ Χαμ-Έβερτον 25/04

Γουλβς-Τότεναμ 25/04

Άρσεναλ-Νιούκαστλ 25/04

Μάντσεστερ Γ.-Μπρέντφορντ 27/04

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 33 αγώνες)

Μάντσεστερ Σίτι 70

Άρσεναλ 70

Μάντσεστερ Γ. 58

Άστον Βίλα 58

Λίβερπουλ 55

Μπράιτον 50 -34αγ.

Μπόρνμουθ 49 -34αγ.

Τσέλσι 48 -34αγ.

Μπρέντφορντ 48

Έβερτον 47

Σάντερλαντ 46

Φούλαμ 45

Κρίσταλ Πάλας 43 -32αγ.

Νιούκαστλ 42

Λιντς 40 -34αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 36

Γουέστ Χαμ 33

Τότεναμ 31

Μπέρνλι 20 -34αγ.

Γουλβς 17 --Υποβιβάστηκε--