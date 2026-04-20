Ιβάν Σαββίδης: «Θα κάνω τα πάντα, ώστε ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει να μεγαλώνει και να εξελίσσεται»

Ο Ιβάν Σαββίδης έστειλε μήνυμα ενότητας με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΟΚ και έδωσε μια υπόσχεση για το μέλλον της ομάδας.

Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει έναν αιώνα ζωής και ο μεγαλομέτοχος Ιβάν Σαββίδης έστειλε το δικό του μήνυμα για τα γενέθλια του συλλόγου.

Ο διοικητικός ηγέτης του Δικέφαλου επισήμανε ότι αποτελεί καθήκον του να παραδώσει στις επόμενες γενιές έναν ακόμα μεγαλύτερο και ενωμένο ΠΑΟΚ, στο νέο σπίτι της ομάδας.

Αναλυτικά το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη:

“Σήμερα ο ΠΑΟΚ γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του.

Ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλώς ένας σύλλογος.

Είναι το σπίτι που πρόσφερε στέγη και ελπίδα για το μέλλον σε όσους έχασαν την πατρίδα τους.

Είναι μια οικογένεια, όπου τιμώνται οι παραδόσεις, υπάρχει περηφάνια για την ιστορία, χαρά για τις νίκες και στήριξη στις δύσκολες στιγμές. Είναι μία ψυχή σμιλεμένη από πόνο και τραγωδίες, που όμως διατήρησε την ευαισθησία και τις υψηλές ηθικές αξίες της.

Ο ΠΑΟΚ γεννήθηκε μέσα από τον πόνο, αλλά ποτέ δεν έγινε δέσμιός του. Με τα χρόνια μεγάλωσε και ανδρώθηκε.

Ο σύλλογος των προσφύγων δεν έγινε απλώς ένας από τους ηγέτες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σήμερα ο ΠΑΟΚ είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιου επιπέδου, με μοναδικό ισχυρό χαρακτήρα, τεράστια φήμη, κώδικα τιμής και ακατάβλητη θέληση για τη νίκη.

Αυτή την ημέρα τιμούμε όσους έχτισαν και δόξασαν τον σύλλογο. Παίκτες, προπονητές, μέλη της ομάδας, διοίκηση, φιλάθλους, ευεργέτες και υποστηρικτές. Χιλιάδες ανθρώπους, που με την αφοσίωση και τη συμμετοχή τους, μετέτρεψαν τον ΠΑΟΚ σε έναν ζωντανό μύθο.

Στη χρονιά που ο σύλλογος γιορτάζει έναν αιώνα τιμής και αξιοπρέπειας, νιώθω περήφανος και χαρούμενος, που αποτελώ κι εγώ μέρος της ένδοξης ιστορίας του. Καθήκον μου είναι να αφήσω στις επόμενες γενιές έναν ακόμη μεγαλύτερο ΠΑΟΚ.

Θα κάνω τα πάντα, ώστε ο σύλλογος να συνεχίσει να μεγαλώνει και να εξελίσσεται, και η Φωλιά του Δικέφαλου Αετού να είναι για πάντα το πατρικό σπίτι μιας ενωμένης, δεμένης και δυνατής οικογένειας του ΠΑΟΚ. Η ιστορία απέδειξε ότι μόνο μέσα από την ενότητα βρίσκεται εκείνη η δύναμη ψυχής, που μας οδηγεί σε νέες μεγάλες επιτυχίες και σε κορυφές, που δεν έχουν ακόμη κατακτηθεί” .