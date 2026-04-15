ΠΑΟΚ: Με Ζίβκοβιτς η προπόνηση
Οnsports Τeam 15 Απριλίου 2026, 14:47
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Με Ζίβκοβιτς η προπόνηση

Ευχάριστα τα νέα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, λίγες ημέρες πριν από το ντέρμπι με την ΑΕΚ, καθώς ο Ρουμάνος τεχνικός είδε τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να παίρνει μέρος κανονικά στην προπόνηση. 

Με τον καλύτερο τρόπο συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, καθώς στη σημερινή προπόνηση ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να εσωματώνεται με την υπόλοιπη ομάδα και να ανεβάζει σταδιακά ρυθμό. 

Έτσι, ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετράει μια ακόμη επιστροφή, με τους Μεϊτέ και Κένι να συνεχίζουν το ατομικό πρόγραμμα τους.

 Αναλυτικά η ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ:
 
«Ένα ακόμα γεμάτο πρωινό στη Νέα Μεσημβρία, ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Αθήνα.
 
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησε παιχνίδι κατοχής, στη συνέχεια είχαμε άσκηση με καταστάσεις 3 Vs 2 και στο φινάλε δουλειά στο τακτικό κομμάτι. 

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ οι Τζόντζο Κένι και Σουαλιό Μεϊτέ έκαναν ατομικό στο γήπεδο. Τέλος ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Την Πέμπτη (16.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00».

 
 
 
 


Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Πέρεθ και Ντιφαλά στο ΣΕΦ
3 λεπτά πριν Πέρεθ και Ντιφαλά στο ΣΕΦ
EUROLEAGUE
Έξαλλος Λαπόρτα κατά της διαιτησίας
8 λεπτά πριν Έξαλλος Λαπόρτα κατά της διαιτησίας
CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: LIVE η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς κι η τελευταία προπόνηση
14 λεπτά πριν ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: LIVE η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς κι η τελευταία προπόνηση
EUROLEAGUE
Στην Παρτιζάν και επίσημα ο Λοβέρν
21 λεπτά πριν Στην Παρτιζάν και επίσημα ο Λοβέρν
Όλες οι ειδήσεις
