ΠΑΟΚ: Με Ζίβκοβιτς η προπόνηση
Ευχάριστα τα νέα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, λίγες ημέρες πριν από το ντέρμπι με την ΑΕΚ, καθώς ο Ρουμάνος τεχνικός είδε τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να παίρνει μέρος κανονικά στην προπόνηση.
Με τον καλύτερο τρόπο συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, καθώς στη σημερινή προπόνηση ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να εσωματώνεται με την υπόλοιπη ομάδα και να ανεβάζει σταδιακά ρυθμό.
Έτσι, ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετράει μια ακόμη επιστροφή, με τους Μεϊτέ και Κένι να συνεχίζουν το ατομικό πρόγραμμα τους.
Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ οι Τζόντζο Κένι και Σουαλιό Μεϊτέ έκαναν ατομικό στο γήπεδο. Τέλος ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε θεραπεία.
Την Πέμπτη (16.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00».