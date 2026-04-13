Θρήνος στην κηδεία του Στέφανου Μπορμπόκη

Ο Στέφανος Μπορμπόκης έφυγε από τη ζωή το Μεγάλο Σάββατο σε ηλικία 59 ετών και σήμερα η οικογένειά του και οι φίλοι του είπαν το τελευταίο "αντίο".

Η κηδεία του Στέφανου Μπορμπόκη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα του Πάσχα στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Άνω Μητρούσι Σερρών μέσα σε κλίμα οδύνης.

Κεντρικό πρόσωπο στην κηδεία ο αδερφός του, επίσης παλαίμαχος ποδοσφαιριστής τόσο του ΠΑΟΚ όσο και της ΑΕΚ, Βασίλης Μπορμπόκης.

Το «παρών» στην κηδεία έδωσε πλήθος παλαιμάχων ποδοσφαιριστών, όχι μόνο του ΠΑΟΚ αλλά και πολλών άλλων ομάδων, αποδεικνύοντας την εκτίμηση που έτρεφε όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος στο πρόσωπό του. Ανάμεσα σε αυτούς που βρέθηκαν στις Σέρρες για το ύστατο χαίρε ήταν οι Γιώργος Τουρσουνίδης, Κώστας Λαγωνίδης, Δημήτρης Μήτογλου, Κυριάκος Αλεξανδρίδης και Μιχάλης Λεοντιάδης, Κώστας Ορφανός και ο Αντώνης Μαυρέας.

Την ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκπροσώπησε ο Άγγελος Αναστασιάδης, φανερά συγκινημένος από την απώλεια.