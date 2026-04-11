Μεταγραφές, Μπαρτσελόνα: Πρόταση ανανέωσης σε Λεβαντόφσκι
Onsports Team 11 Απριλίου 2026, 17:57
Την απόφασή του για το επόμενο… βήμα στην καριέρα του καλείται να πάρει ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Σύμφωνα με τη «Mundo Deportivo», ο Πολωνός επιθετικός έχει ήδη ενημερωθεί για την πρόταση ανανέωσης της Μπαρτσελόνα. Ο μάνατζέρ του, Πίνι Ζαχάβι, βρέθηκε στη Βαρκελώνη μέσα στην εβδομάδα, όπου συναντήθηκε με εκπροσώπους του συλλόγου, προκειμένου να συζητηθούν οι λεπτομέρειες του ενδεχόμενου νέου συμβολαίου.

Το πλάνο των «μπλαουγκράνα» προβλέπει μονοετή επέκταση συνεργασίας, με σημαντικά μειωμένες απολαβές σε σχέση με το ισχύον συμβόλαιο, στο πλαίσιο της γενικότερης οικονομικής πολιτικής της ομάδας.

Την ίδια στιγμή, ο Λεβαντόφσκι φέρεται να έχει στα χέρια του και άλλες προτάσεις, με τη Μίλαν, τη Γιουβέντους, τους Σικάγο Φάιρ, αλλά και συλλόγους από τη Σαουδική Αραβία να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Παρά τις εναλλακτικές, σύμφωνα με τα καταλανικά δημοσιεύματα, προτεραιότητα του Πολωνού φορ παραμένει η παραμονή στη Μπαρτσελόνα, καθώς δείχνει να έχει δέσει τόσο με το αγωνιστικό περιβάλλον όσο και με την καθημερινότητά του στην καταλανική πρωτεύουσα, όπου ζει με την οικογένειά του.

Το μόνο βέβαιο είναι πως η αντίστροφη μέτρηση για τις οριστικές αποφάσεις σχετικά με το μέλλον του έχει ήδη ξεκινήσει.



