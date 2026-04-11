Ανάσταση και οβελίας με… φουλ της μπάλας: Όλη η πασχαλινή δράση του Σαββατοκύριακου

Πλούσια είναι η ποδοσφαιρική δράση το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Η αγωνιστική δράση έχουν «παγώσει» στην Ελλάδα, λόγω του Πάσχα, αλλά στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα συνεχίζεται κανονικά.

Οι ποδοσφαιρόφιλοι θα μπορέσουν να συνδυάσουν το σούβλισμα του με σπουδαίες αναμετρήσεις από την Premier League, τη LaLiga, την Bundesliga και τη Serie A.

H Premier League συνεχίζεται με την 32η αγωνιστική όπου ξεχωρίζει το ντέρμπι Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι (12/4, 18:30) καθώς και οι αναμετρήσεις Άρσεναλ-Μπόρνμουθ (11/4, 14:30), Λίβερπουλ – Φούλαμ (11/4, 19:30), Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα (12/4, 16:00), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς (13/4, 22:00).

Στη La Liga, η 31η αγωνιστική έχει ονομαστεί Retro Matchday κι είναι αποτυπωμένη σε φανέλες παικτών και διαιτητών και στην μπάλα του πρωταθλήματος. Στο πρόγραμμα της δεσπόζει το ντέρμπι της Βαρκελώνης, Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ (11/4, 19:30), η Ατλέτικο Μαδρίτης δοκιμάζεται στην έδρα της Σεβίλλης (11/4, 22:00), ενώ Μπιλμπάο και Βιγιαρεάλ θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους το βράδυ της Κυριακής (12/4, 22:00).

Στη γερμανική Bundesliga το ενδιαφέρον στρέφεται στην 29η αγωνιστική αγωνιστική και στο ντέρμπι Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν (11/4, 16:30), ενώ η Μπάγερν Μονάχου αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ζανκτ Πάουλι (11/4, 19:30).

Στη Serie A και για την 32η αγωνιστική τα φώτα πέφτουν στους αγώνες Μίλαν – Ουντινέζε (11/4, 19:00), Αταλάντα – Γιουβέντους (11/4, 21:45), Πάρμα – Νάπολι (12/4, 16:00) και Κόμο – Ίντερ (12/4, 21:45).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Premier League, LaLiga, Bundesliga και Serie A

Μ. Σάββατο 11 Απριλίου

14:30 Premier League Άρσεναλ - Μπόρνμουθ Novasports Premier League

15:00 La Liga Ρεάλ Σοσιεδάδ - Αλαβές Novasports1

16:00 Serie A Τορίνο - Ελλάς Βερόνα CosmoteSport 1

16:00 Serie A Κάλιαρι - Κρεμονέζε CosmoteSport 7

16:30 Bundesliga Βόλφσμπουργκ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης Novasports2

16:30 Bundesliga Ντόρτμουντ - Λεβερκούζεν Novasports3

16:30 Bundesliga Χάιντενχαϊμ - Ουνιόν Βερολίνου Novasports4

16:30 Bundesliga Λειψία - Γκλάντμπαχ Novasports5

17:00 Premier League Μπρέντφορντ - Έβερτον Novasports Start

17:00 Premier League Μπέρνλι - Μπράιτον Novasports Premier League

17:15 La Liga Έλτσε - Βαλένθια Novasports1

19:00 Serie A Μίλαν - Ουντινέζε CosmoteSport 1

19:30 Bundesliga Ζανκτ Πάουλι - Μπάγερν Novasports Prime

19:30 La Liga Μπαρτσελόνα - Εσπανιόλ Novasports1

19:30 Premier League Λίβερπουλ - Φούλαμ Novasports Premier League

21:45 Serie A Αταλάντα - Γιουβέντους CosmoteSport 1

22:00 La Liga Σεβίλλη - Ατλέτικο Μαδρίτης Novasports Prime

Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου

13:30 Serie A Τζένοα - Σασουόλο CosmoteSport 1

15:00 La Liga Οσασούνα - Μπέτις Novasports1

15:30 Eredivisie Ναϊμέγκεν - Φέγενορντ Novasports2

16:00 Serie A Πάρμα - Νάπολι CosmoteSport 1

16:00 Premier League Σάντερλαντ – Τότεναμ Novasports Prime

16:00 Premier League Κρίσταλ Πάλας - Νιούκαστλ Novasports5

16:00 Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ - Άστον Βίλα Novasports Premier League

16:30 Bundesliga Κολωνία - Βέρντερ Βρέμης Novasports3

17:15 La Liga Μαγιόρκα - Βαγιεκάνο Novasports1

18:30 Bundesliga Στουτγκάρδη - Αμβούργο Novasports Prime

18:30 Premier League Τσέλσι - Μάντσεστερ Σίτι Novasports Premier League

19:00 Serie A Μπολόνια - Λέτσε CosmoteSport 1

19:30 La Liga Θέλτα - Οβιέδο Novasports1

20:30 Bundesliga Μάιντς - Φράιμπουργκ Novasports3

21:45 Serie A Κόμο - Ίντερ CosmoteSport 1

22:00 La Liga Μπιλμπάο - Βιγιαρεάλ Novasports1

Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου