Ανάσταση και οβελίας με… φουλ της μπάλας: Όλη η πασχαλινή δράση του Σαββατοκύριακου
Πλούσια είναι η ποδοσφαιρική δράση το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Η αγωνιστική δράση έχουν «παγώσει» στην Ελλάδα, λόγω του Πάσχα, αλλά στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα συνεχίζεται κανονικά.
Οι ποδοσφαιρόφιλοι θα μπορέσουν να συνδυάσουν το σούβλισμα του με σπουδαίες αναμετρήσεις από την Premier League, τη LaLiga, την Bundesliga και τη Serie A.
H Premier League συνεχίζεται με την 32η αγωνιστική όπου ξεχωρίζει το ντέρμπι Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι (12/4, 18:30) καθώς και οι αναμετρήσεις Άρσεναλ-Μπόρνμουθ (11/4, 14:30), Λίβερπουλ – Φούλαμ (11/4, 19:30), Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα (12/4, 16:00), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς (13/4, 22:00).
Στη La Liga, η 31η αγωνιστική έχει ονομαστεί Retro Matchday κι είναι αποτυπωμένη σε φανέλες παικτών και διαιτητών και στην μπάλα του πρωταθλήματος. Στο πρόγραμμα της δεσπόζει το ντέρμπι της Βαρκελώνης, Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ (11/4, 19:30), η Ατλέτικο Μαδρίτης δοκιμάζεται στην έδρα της Σεβίλλης (11/4, 22:00), ενώ Μπιλμπάο και Βιγιαρεάλ θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους το βράδυ της Κυριακής (12/4, 22:00).
Στη γερμανική Bundesliga το ενδιαφέρον στρέφεται στην 29η αγωνιστική αγωνιστική και στο ντέρμπι Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν (11/4, 16:30), ενώ η Μπάγερν Μονάχου αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ζανκτ Πάουλι (11/4, 19:30).
Στη Serie A και για την 32η αγωνιστική τα φώτα πέφτουν στους αγώνες Μίλαν – Ουντινέζε (11/4, 19:00), Αταλάντα – Γιουβέντους (11/4, 21:45), Πάρμα – Νάπολι (12/4, 16:00) και Κόμο – Ίντερ (12/4, 21:45).
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Premier League, LaLiga, Bundesliga και Serie A
Μ. Σάββατο 11 Απριλίου
- 14:30 Premier League Άρσεναλ - Μπόρνμουθ Novasports Premier League
- 15:00 La Liga Ρεάλ Σοσιεδάδ - Αλαβές Novasports1
- 16:00 Serie A Τορίνο - Ελλάς Βερόνα CosmoteSport 1
- 16:00 Serie A Κάλιαρι - Κρεμονέζε CosmoteSport 7
- 16:30 Bundesliga Βόλφσμπουργκ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης Novasports2
- 16:30 Bundesliga Ντόρτμουντ - Λεβερκούζεν Novasports3
- 16:30 Bundesliga Χάιντενχαϊμ - Ουνιόν Βερολίνου Novasports4
- 16:30 Bundesliga Λειψία - Γκλάντμπαχ Novasports5
- 17:00 Premier League Μπρέντφορντ - Έβερτον Novasports Start
- 17:00 Premier League Μπέρνλι - Μπράιτον Novasports Premier League
- 17:15 La Liga Έλτσε - Βαλένθια Novasports1
- 19:00 Serie A Μίλαν - Ουντινέζε CosmoteSport 1
- 19:30 Bundesliga Ζανκτ Πάουλι - Μπάγερν Novasports Prime
- 19:30 La Liga Μπαρτσελόνα - Εσπανιόλ Novasports1
- 19:30 Premier League Λίβερπουλ - Φούλαμ Novasports Premier League
- 21:45 Serie A Αταλάντα - Γιουβέντους CosmoteSport 1
- 22:00 La Liga Σεβίλλη - Ατλέτικο Μαδρίτης Novasports Prime
Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου
- 13:30 Serie A Τζένοα - Σασουόλο CosmoteSport 1
- 15:00 La Liga Οσασούνα - Μπέτις Novasports1
- 15:30 Eredivisie Ναϊμέγκεν - Φέγενορντ Novasports2
- 16:00 Serie A Πάρμα - Νάπολι CosmoteSport 1
- 16:00 Premier League Σάντερλαντ – Τότεναμ Novasports Prime
- 16:00 Premier League Κρίσταλ Πάλας - Νιούκαστλ Novasports5
- 16:00 Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ - Άστον Βίλα Novasports Premier League
- 16:30 Bundesliga Κολωνία - Βέρντερ Βρέμης Novasports3
- 17:15 La Liga Μαγιόρκα - Βαγιεκάνο Novasports1
- 18:30 Bundesliga Στουτγκάρδη - Αμβούργο Novasports Prime
- 18:30 Premier League Τσέλσι - Μάντσεστερ Σίτι Novasports Premier League
- 19:00 Serie A Μπολόνια - Λέτσε CosmoteSport 1
- 19:30 La Liga Θέλτα - Οβιέδο Novasports1
- 20:30 Bundesliga Μάιντς - Φράιμπουργκ Novasports3
- 21:45 Serie A Κόμο - Ίντερ CosmoteSport 1
- 22:00 La Liga Μπιλμπάο - Βιγιαρεάλ Novasports1
Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου
- 21:45 Serie A Φιορεντίνα - Λάτσιο CosmoteSport 1
- 22:00 La Liga Λεβάντε - Χετάφε Novasports1
- 22:00 Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λιντς Novasports Prime