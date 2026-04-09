Γιουβέντους: Πέφτουν οι τζίφρες με Σπαλέτι για νέο συμβόλαιο

EPA/Alessio Marini, ΑΜΠΕ

Onsports Team

Η Γιουβέντους είναι μία ανάσα από την επέκταση της συνεργασίας της με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι, όπως μεταδίδουν τα Ιταλικά Μέσα.

Σύμφωνα με τον Νικολά Σκίρα, οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα και πλέον απομένουν μόνο τα τυπικά για να υπογράψει ο Ιταλός προπονητής το νέο του συμβόλαιο, που θα τον κρατήσει στον πάγκο των «μπιανκονέρι» έως το 2028, με απολαβές 6 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο.

Παρά το ενδιαφέρον που εκδήλωσαν ομάδες εκτός Ιταλίας για τον Σπαλέτι, καμία πρόταση δεν κρίθηκε αρκετά δελεαστική για να τον απομακρύνει από το Τορίνο.

Αν και ο στόχος για τη φετινή σεζόν ήταν η κατάκτηση μιας θέσης στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος, η Γιουβέντους βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πέμπτη θέση με 57 βαθμούς, η ανανέωση του συμβολαίου δεν συνδέεται μόνο με τα άμεσα αποτελέσματα.

Η διοίκηση θέλει να θέσει τα θεμέλια για ένα μακροπρόθεσμο και σταθερό πρότζεκτ που θα διαρκέσει μέχρι το 2028, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και συνέχεια στο προπονητικό τιμ.