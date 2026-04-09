Κύπελλο Ελλάδας: Sold out και το τρίτο τσάρτερ των οπαδών του ΟΦΗ

Ξεσηκωμός επικρατεί στις τάξεις των οπαδών των Κρητικών για τον τελικό του Πανθεσσαλικού.

Η ανυπομονησία και ο ενθουσιασμός του κόσμου του ΟΦΗ για τον δεύτερο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ είναι φανερά αυξημένα, με αποτέλεσμα να γεμίσει και τρίτο αεροπλάνο για τη μετάβαση στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Οι Κρητικοί οπαδοί δείχνουν τη μεγάλη τους δίψα για τη στήριξη της ομάδας, ενώ τα εισιτήρια του αγώνα αναμένεται να εξαντληθούν πολύ σύντομα. Προς το παρόν έχουν μείνει μόνο λίγα διαθέσιμα εισιτήρια online, ωστόσο ενδέχεται να εμφανιστούν και επιπλέον θέσεις λόγω ακυρώσεων.

Παράλληλα, εισιτήρια προσφέρονται και μέσω των λέσχων οπαδών, κυρίως για θέσεις στο πέταλο, εξασφαλίζοντας έτσι ότι η ατμόσφαιρα στο γήπεδο θα είναι ιδιαίτερα θερμή για τη μεγάλη αναμέτρηση.