«Κρέμασε» τα παπούτσια του ο Άαρον Ράμσεϊ

Ο Άαρον Ράμσεϊ ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, λίγους μήνες αφού έλυσε το συμβόλαιό του με τη μεξικανική Πούμας. Αποδείχθηκε και το τελευταίο της επαγγελματικής καριέρας του.

Ο επί χρόνια αρχηγός της εθνικής Ουαλίας ξεκίνησε την καριέρα του το 2006 από την Κάρντιφ, αλλά συνέδεσε το όνομά του με την Άρσεναλ, στην οποία αγωνίστηκε για έντεκα χρόνια (από το 2008 ως το 2019, με δύο μικρά «διαλείμματα» που έπαιξε ως δανεικός στη Νότιγχαμ Φόρεστ και στην Κάρντιφ). Με τους «κανονιέρηδες» κατέγραψε συνολικά 369 εμφανίσεις και 64 γκολ, κατακτώντας τρία κύπελλα Αγγλίας και δύο Community Shield.

Ακολούθησε μία τριετία στη Γιουβέντους, με την οποία στέφθηκε πρωταθλητής και κυπελλούχος Ιταλίας, ένα εξάμηνο στους Ρέιντζερς, με την οποία πανηγύρισε το κύπελλο Σκωτίας και έφτασε ως τον τελικό του Europa League και μία σεζόν στη Γαλλία με τη Νις, πριν επιστρέψει το καλοκαίρι του 2023 στην Κάρντιφ, όπου μάλιστα για ένα διάστημα διατέλεσε και παίκτης-προπονητής.

«Δεν ήταν μία εύκολη απόφαση. Μετά από πολλή σκέψη, αποφάσισα να αποσυρθώ από το ποδόσφαιρο. Ήταν προνόμιο για εμένα να φορέσω τη φανέλα της Ουαλίας και να ζήσω τόσες απίστευτες στιγμές με αυτή. Δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την απίστευτη συμβολή όλων των προπονητών για τους οποίους αγωνίστηκα και όλων όσοι με βοήθησαν με ποικίλους τρόπους», αναφέρει στη δήλωσή του ο 35χρονος Ράμσεϊ, ο οποίος φόρεσε 86 φορές τη φανέλα της εθνικής Ουαλίας, πέτυχε 21 γκολ και συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 και στα EURO 2016 και 2020. Μάλιστα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2016 συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη ενδεκάδα της διοργάνωσης, όπου η ομάδα του έφτασε ως τα ημιτελικά.