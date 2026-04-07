Αλ Καλίτζ: Στον… πάγο οι συζητήσεις με τον Δώνη

Οι αυξημένες απαιτήσεις του Έλληνα τεχνικού «πάγωσαν» τις συζητήσεις με τη διοίκηση της ομάδας για ανανέωση του συμβολαίου του.

Το τελευταίο διάστημα ο Γιώργος Δώνης βρίσκεται σε συζητήσεις με την διοίκηση της Αλ Καλίτζ για την υπογραφή νέου συμβολαίου.

Οι συζητήσεις όμως αυτές σταμάτησαν αιφνιδίως όταν ο Έλληνας τεχνικός γνωστοποίησε στους διοικούντες τις οικονομικές του απαιτήσεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Γιώργος Δώνης ζήτησε μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα του τρέχοντος συμβολαίου με αποτέλεσμα οι συζητήσεις να σταματήσουν.

Η διοίκηση της ομάδας με τη σειρά της όμως παρότρυνε τον Έλληνα προπονητή να επανεξετάσει τις απαιτήσεις του και να ζητήσει μικρότερο ποσό και πλέον όλα είναι ανοιχτά αναφορικά με το μέλλον του έμπειρου προπονητή.