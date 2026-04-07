Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αλ Καλίτζ: Στον… πάγο οι συζητήσεις με τον Δώνη
Οnsports Τeam 07 Απριλίου 2026, 10:15
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλ Καλίτζ: Στον… πάγο οι συζητήσεις με τον Δώνη

Οι αυξημένες απαιτήσεις του Έλληνα τεχνικού «πάγωσαν» τις συζητήσεις με τη διοίκηση της ομάδας για ανανέωση του συμβολαίου του.

Το τελευταίο διάστημα ο Γιώργος Δώνης βρίσκεται σε συζητήσεις με την διοίκηση της Αλ Καλίτζ για την υπογραφή νέου συμβολαίου.

Οι συζητήσεις όμως αυτές σταμάτησαν αιφνιδίως όταν ο Έλληνας τεχνικός γνωστοποίησε στους διοικούντες τις οικονομικές του απαιτήσεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Γιώργος Δώνης ζήτησε μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα του τρέχοντος συμβολαίου με αποτέλεσμα οι συζητήσεις να σταματήσουν.

Η διοίκηση της ομάδας με τη σειρά της όμως παρότρυνε τον Έλληνα προπονητή να επανεξετάσει τις απαιτήσεις του και να ζητήσει μικρότερο ποσό και πλέον όλα είναι ανοιχτά αναφορικά με το μέλλον του έμπειρου προπονητή.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Επίθεση Μουρίνιο στους παίκτες του: «Θέλω να σταματήσω να χρησιμοποιώ κάποιους παίκτες»
24 λεπτά πριν Επίθεση Μουρίνιο στους παίκτες του: «Θέλω να σταματήσω να χρησιμοποιώ κάποιους παίκτες»
ΜΠΑΣΚΕΤ
NCAA: 37 χρόνια μετά το Μίτσιγκαν είναι και πάλι στην κορυφή
1 ώρα πριν NCAA: 37 χρόνια μετά το Μίτσιγκαν είναι και πάλι στην κορυφή
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αλ Καλίτζ: Στον… πάγο οι συζητήσεις με τον Δώνη
1 ώρα πριν Αλ Καλίτζ: Στον… πάγο οι συζητήσεις με τον Δώνη
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Προβληματισμός στη μεγαλύτερη αγωνιστική κρίση στην εποχή Μεντιλίμπαρ
2 ώρες πριν Ολυμπιακός: Προβληματισμός στη μεγαλύτερη αγωνιστική κρίση στην εποχή Μεντιλίμπαρ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved