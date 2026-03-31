Εθνική Ελλάδας: Για το απόλυτο κόντρα στην Γερμανία οι Ελπίδες – Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Με στόχο να διατηρήσει την πρωτιά στον 6ο προκριματικό όμιλο του EURO 2027, η Εθνική Ελπίδων (U21) υποδέχεται τη Γερμανία την Τρίτη (31/03) στο «Απόστολος Νικολαΐδης», επιδιώκοντας να συνεχίσει την εντυπωσιακή της πορεία με έξι νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 18 βαθμούς, με τη Γερμανία να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 15, ενώ τρίτη είναι η Βόρεια Ιρλανδία με 7. Η προετοιμασία της ομάδας ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (30/03), με απογευματινή προπόνηση στο προπονητικό κέντρο της ΕΠΟ στην Παιανία.

Στην προπόνηση της Κυριακής, που πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, συμμετείχαν όλοι οι παίκτες που βρίσκονται στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού, Γιάννη Ταουσιάνη, ενόψει της αναμέτρησης.

Υπενθυμίζεται ότι την απ’ ευθείας πρόκριση στην τελική φάση, μαζί με τις διοργανώτριες χώρες Αλβανία και Σερβία, εξασφαλίζουν οι εννέα πρώτοι των προκριματικών ομίλων, καθώς και ο καλύτερος δεύτερος. Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια θα προκύψουν μέσω πλέι οφ, με τη συμμετοχή των οκτώ δεύτερων.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει το απόγευμα της Τρίτης (31/03) στις 19:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.