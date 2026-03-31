Εθνική Ελλάδας: Να δείξει αντίδραση κόντρα στην Ουγγαρία

Οnsports Τeam

Επιστροφή στις νίκες θέλει η Εθνική Ελλάδας, η οποία αντιμετωπίζει την Τρίτη (31/03) την Ουγγαρία στην Βουδαπέστη σε φιλική αναμέτρηση.

Μετά την αποτυχία πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, Ουγγαρία και Ελλάδα στρέφουν την προσοχή τους σε φιλική αναμέτρηση, που θα διεξαχθεί το απόγευμα (20:00) στην Groupama Arena του Φερεντσβάρος, με στόχο να κλείσουν θετικά το διάστημα των διεθνών αγώνων.

Η ομάδα του Μάρκο Ρόσι επιδιώκει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, μετά τη νίκη με 1-0 επί της Σλοβενίας την περασμένη εβδομάδα, την ώρα που η Ελλάδα θέλει να αντιδράσει μετά την ήττα με 1-0 από την Παραγουάη.

Η Ουγγαρία είχε βρεθεί σε πλεονεκτική θέση στα προκριματικά, συγκεντρώνοντας επτά βαθμούς στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της και χρειαζόταν μόλις μία ισοπαλία εντός έδρας απέναντι στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας για να εξασφαλίσει θέση στα πλέι οφ. Ωστόσο, η ανατροπή στο φινάλε, με το χατ-τρικ του Τρόι Πάροτ, της στέρησε την πρόκριση και παρέτεινε την απουσία της από το Μουντιάλ.

Παρά τις συνεχόμενες συμμετοχές της στα τρία τελευταία Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, η Ουγγαρία παραμένει εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1986 και πλέον καλείται να περιμένει την επόμενη ευκαιρία, έχοντας μπροστά της το Euro και το Nations League για να ανακτήσει ρυθμό και αυτοπεποίθηση.

Αντίστοιχα, η Ελλάδα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση, τερματίζοντας πίσω από τη Δανία και τη Σκωτία στον όμιλό της. Η ήττα 3-1 από τους Δανούς τον Οκτώβριο «σφράγισε» την απουσία της από το τρίτο διαδοχικό Μουντιάλ, με την τελευταία συμμετοχή να καταγράφεται το 2014.

Η «γαλανόλευκη» είχε ξεκινήσει δυναμικά τις υποχρεώσεις της, με το ευρύ 5-1 απέναντι στη Λευκορωσία, όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, καθώς τρεις διαδοχικές ήττες και περιορισμένη συγκομιδή βαθμών την άφησαν στην τρίτη θέση.

Έκτοτε, το βάρος έχει δοθεί στα φιλικά παιχνίδια, χωρίς ωστόσο να λείπουν τα αρνητικά αποτελέσματα, όπως η εντός έδρας ήττα από την Παραγουάη, που άφησε την ομάδα με μόλις μία νίκη στα έξι τελευταία ματς.

Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βλέπουν το συγκεκριμένο παιχνίδι ως ευκαιρία για βελτίωση και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης ενόψει του Nations League, όπου τους περιμένει ένας απαιτητικός όμιλος με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία.

Οι δύο ομάδες συναντώνται για πρώτη φορά μετά το 2022, όταν σε φιλικό αγώνα η Ουγγαρία είχε επικρατήσει με 2-1. Η Ελλάδα ταξίδεψε με απουσίες, καθώς εκτός βρίσκονται ο Μαυροπάνος λόγω διάσεισης και ο Κοντούρης που ενσωματώθηκε στην Ελπίδων, ενώ ο Σέρβος τεχνικός αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα.

Στο παιχνίδι με την Παραγουάη, ο Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε εκτεταμένο rotation, με μόλις δύο παίκτες, τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο και τον Παντελή Χατζηδιάκο, να αγωνίζονται σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ένα από τα βασικά ζητούμενα για την Ελλάδα είναι η βελτίωση στη δημιουργία, τομέας στον οποίο παρουσίασε αδυναμίες απέναντι στους Λατίνους.