Υποβάλλεται σε επέμβαση ο Λουτσέσκου: Οι γιατροί προχωρούν σε εμφύτευση απινιδωτή
Onsports team 30 Μαρτίου 2026, 20:15
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Υποβάλλεται σε επέμβαση ο Λουτσέσκου: Οι γιατροί προχωρούν σε εμφύτευση απινιδωτή

Οι γιατροί αποφάσισαν να εμφυτεύσουν απινιδωτή στον Μιρτσεά Λουτσέσκου, προκειμένου να ρυθμίσουν τους καρδιακούς παλμούς του.

Η κυριακάτικη (29/3) πρωινή προπόνηση της Ρουμανίας, ενόψει του φιλικού με τη Σλοβακία (31/3), είχε ένα άσχημο απρόοπτο, καθώς ο Μιρτσέα Λουτσέσκου λιποθύμησε και να διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Τη Δευτέρα (30/3), όπως έγινε γνωστό οι γιατροί αποφάσισαν να προχωρήσουν στην εμφύτευση απινιδωτή στον Ρουμάνο ομοσπονδιακό, λόγω των αρρυθμιών και του κινδύνου που ελλοχεύει για ανακοπή.

Η επέμβαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη (31/3). Ο πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου υποβλήθηκε και σε στεφανιογραφία, η οποία δεν έδειξε κάποιο έμφραγμα.



