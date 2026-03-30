Υποβάλλεται σε επέμβαση ο Λουτσέσκου: Οι γιατροί προχωρούν σε εμφύτευση απινιδωτή

Onsports team

Οι γιατροί αποφάσισαν να εμφυτεύσουν απινιδωτή στον Μιρτσεά Λουτσέσκου, προκειμένου να ρυθμίσουν τους καρδιακούς παλμούς του.

Η κυριακάτικη (29/3) πρωινή προπόνηση της Ρουμανίας, ενόψει του φιλικού με τη Σλοβακία (31/3), είχε ένα άσχημο απρόοπτο, καθώς ο Μιρτσέα Λουτσέσκου λιποθύμησε και να διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Τη Δευτέρα (30/3), όπως έγινε γνωστό οι γιατροί αποφάσισαν να προχωρήσουν στην εμφύτευση απινιδωτή στον Ρουμάνο ομοσπονδιακό, λόγω των αρρυθμιών και του κινδύνου που ελλοχεύει για ανακοπή.

Η επέμβαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη (31/3). Ο πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου υποβλήθηκε και σε στεφανιογραφία, η οποία δεν έδειξε κάποιο έμφραγμα.