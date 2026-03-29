Ρουμανία: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Λουτσέσκου – Λιποθύμησε στην προπόνηση
Οnsports team 29 Μαρτίου 2026, 12:53
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρουμανία: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Λουτσέσκου – Λιποθύμησε στην προπόνηση

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης (29/03) προπόνησης της Ρουμανίας και διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η Ρουμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FRF) εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την υγεία του έμπειρου τεχνικού, ο οποίος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της προπόνησης ενόψει του φιλικού με τη Σλοβακία την ερχόμενη Τρίτη (31/03). 

Η ανακοίνωση της FRF:

«Η Ρουμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό και τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης για ένα ιατρικό περιστατικό που συνέβη σήμερα στο προπονητικό κέντρο της Εθνικής Ομάδας της Ρουμανίας. Κατά τη διάρκεια τεχνικής συνάντησης πριν από την τελευταία προπόνηση και πριν από την αναχώρηση για τη Σλοβακία, ο προπονητής Μιρτσέα Λουτσέσκου αρρώστησε. Μέλη του ιατρικού επιτελείου της εθνικής ομάδας παρείχαν αμέσως τις πρώτες βοήθειες επί τόπου. 

Μετά την κλήση έκτακτης ανάγκης στο 112, δύο ομάδες SMURD (σ.σ.: του ρουμανικού ΕΚΑΒ) έσπευσαν στις προπονητικές εγκαταστάσεις. Χάρη στην ταχεία επέμβαση του ιατρικού προσωπικού, η κατάσταση του προπονητή σταθεροποιήθηκε γρήγορα. Προς το παρόν, η κατάσταση του προπονητή είναι σταθερή. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ιατρικά πρωτόκολλα και για την εξάλειψη οποιουδήποτε κινδύνου, ο Μίρτσεα Λουτσέσκου διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας για ολοκληρωμένες εξετάσεις και εξειδικευμένη παρακολούθηση».



