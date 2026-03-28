Με το Κύπελλο Εθνών Αφρικής στα χέρια οι Σενεγαλέζοι

Η Σενεγάλη, από την οποία πρόσφατα αφαιρέθηκε ο τίτλος του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής υπέρ του Μαρόκου, παρουσίασε το τρόπαιο του AFCON, το οποίο εξακολουθεί να διεκδικεί, πριν από τον φιλικό αγώνα εναντίον του Περού στο «Σταντ ντε Φρανς».

Ο Καλιντού Κουλιμπαλί, κρατώντας το τρόπαιο κι ακολουθούμενος από όλους τους συμπαίκτες του με φόρμες, περπάτησε στο γήπεδο κατά τη διάρκεια μιας μίνι συναυλίας του Γιουσού Ντουρ, του Σενεγαλέζου σούπερ σταρ, πριν ξεκινήσει έναν γύρο του γηπέδου, με το Κύπελλο να περνάει από χέρι σε χέρι.

Στη συνέχεια, ο αρχηγός της Σενεγάλης και ο τερματοφύλακας Εντουάρ Μεντί ανέβηκαν στο προεδρικό θεωρείο του σταδίου για να τοποθετήσουν το τρόπαιο μπροστά, μεταξύ άλλων, στον Αμπντουλάγιε Φαλ, πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σενεγάλης.