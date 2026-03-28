Υπεραισιόδοξος ο Ποτσετίνο: «Μπορούμε να κατακτήσουμε το Μουντιάλ»
Onsports Team 28 Μαρτίου 2026, 19:57
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΗΠΑ

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου των ΗΠΑ, προέτρεψε τους παίκτες του να παίζουν «ελεύθερα» εν' όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στην χώρα τους, στο Μεξικό και στον Καναδά (11 Ιουνίου - 19 Ιουλίου).

Ο Αργεντινός τεχνικός μίλησε σε συνέντευξη Τύπου, πριν τον φιλικό αγώνα με το Βέλγιο, ζητώντας από τους παίκτες του να εμπνευστούν από επαγγελματικά πρωταθλήματα όπως το NFL (αμερικανικό ποδόσφαιρο) και το NBA (μπάσκετ).

«Παίζουν με ελευθερία (σ.σ. σε αυτά τα πρωταθλήματα), προσπαθούν να αποδίδουν καλά και να δημιουργούν ένα διασκεδαστικό θέαμα», δήλωσε ο Ποτσετίνο, ο οποίος πιστεύει ότι «όταν είσαι ελεύθερος, αποδίδεις καλά, δεν χρειάζεται να νιώθεις πίεση».

Και βέβαια, η πίεση αυξάνεται για τους Αμερικανούς διεθνείς, καθώς πλησιάζει η διοργάνωση. Το καλύτερο αποτέλεσμά τους σε ανδρικό επίπεδο είναι μια συμμετοχή στα ημιτελικά το 1930 και μια συμμετοχή στα προημιτελικά πιο πρόσφατα το 2002.

Η εθνική ομάδα των ΗΠΑ, θα συμμετάσχει σε όμιλο με αντιπάλους την Παραγουάη, την Αυστραλία και τον νικητή των πλέι οφ μεταξύ Κοσόβου και Τουρκίας.

Ο Ποτσετίνο εξήγησε πόση πίεση ένιωθαν αυτός και οι Αργεντινοί συμπαίκτες του το 2002, όταν θεωρούντο μεταξύ των φαβορί, αλλά αποκλείσθηκαν στον πρώτο γύρο:

«Είμαι εδώ επειδή πιστεύω ότι μπορούμε να κατακτήσουμε την διοργάνωση», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

 



