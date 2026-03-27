ΣΟΚ με Ιωαννίδη: Φόβοι για χειρουργείο στο γόνατο

Οnsports Τeam

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Record ο Έλληνας παίκτης αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για ακόμα 4-6 εβδομάδας και αν δεν υπάρχει βελτίωση τότε αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, έπειτα από εκτίμηση των γιατρών της Εθνικής ομάδας.

Μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της καριέρας του βιώνει ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος μετά το εξαιρετικό του ξεκίνημα με τη φανέλα της Σπόρτινγκ δεν έχει καταφέρει να πατήσει γερά στα πόδια του λόγω του τραυματισμού που τον έχει αφήσει εκτός εδώ και αρκετούς μήνες.

Ο Έλληνας παίκτης είχε τραυματιστεί στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου του, στις 8 Νοεμβρίου και έκτοτε δεν έχει επανέλθει.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Record, το ιατρικό επιτελείο της Σπόρτινγκ ζήτησε μια δεύτερη γνώμη από τους γιατρούς της Εθνικής μας ομάδας οι οποίοι κατέληξαν στον ότι ο διεθνής επιθετικός θα πρέπει να μείνει εκτός για 4-4 εβδομάδες ακόμα και αν δεν υπάρξει σημαντική βελτίωση στην κατάστασή του τότε το χειρουργείο θα είναι η μόνη λύση.

Τη φετινή σεζόν, ο Ιωαννίδης μετράει 22 συμμετοχές με τα «λιοντάρια», έχοντας σημειώσει έξι γκολ και μοιράσει τρεις ασίστ, ενώ έχει αγωνιστεί συνολικά 947 λεπτά.