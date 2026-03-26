Nations League: Πήραν το προβάδισμα Λετονία και Λουξεμβούργο

Η Λετονία και το Λουξεμβούργο πήραν προβάδισμα στα playoffs ανόδου/υποβιβασμού των League C/D του Nations League.

Αμφότερες οι ομάδες πέτυχαν εκτός έδρας νίκες, στα πρώτα παιχνίδια.

Οι Λετονοί νίκησαν 1-0 στο Γιβραλτάρ, χάρη σε εύστοχο πέναλτι του Γκουτκόφσκις στο 63', ενώ το Λουξεμβούργο πέρασε από τη Μάλτα με τα γκολ των Τιλ (47’) και Όλεσεν (90+3’).

Τα αποτελέσματα

Γιβραλτάρ - Λετονία 0-1 (63' πέν. Γκουτκόφσκις)

Μάλτα - Λουξεμβούργο 0-2 (47' Τιλ, 90'+3' Όλεσεν)

*Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 31 Μαρτίου.