Nations League: Πήραν το προβάδισμα Λετονία και Λουξεμβούργο
Οnsports team 26 Μαρτίου 2026, 22:20
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Πήραν το προβάδισμα Λετονία και Λουξεμβούργο

Η Λετονία και το Λουξεμβούργο πήραν προβάδισμα στα playoffs ανόδου/υποβιβασμού των League C/D του Nations League.

Αμφότερες οι ομάδες πέτυχαν εκτός έδρας νίκες, στα πρώτα παιχνίδια.

Οι Λετονοί νίκησαν 1-0 στο Γιβραλτάρ, χάρη σε εύστοχο πέναλτι του Γκουτκόφσκις στο 63', ενώ το Λουξεμβούργο πέρασε από τη Μάλτα με τα γκολ των Τιλ (47’) και Όλεσεν (90+3’).

Τα αποτελέσματα

  • Γιβραλτάρ - Λετονία 0-1 (63' πέν. Γκουτκόφσκις)
  • Μάλτα - Λουξεμβούργο 0-2 (47' Τιλ, 90'+3' Όλεσεν)

*Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 31 Μαρτίου.



