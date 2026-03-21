Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Κυκλοφόρησε το single «Lighter»

Κυκλοφόρησε το single «Lighter». Μια συνεργασία μεταξύ τριών καλλιτεχνών από τις χώρες που διοργανώνουν το τουρνουά – Τζέλι Ρολ (Jelly Roll /ΗΠΑ), Κάριν Λεόν (Carín León/ Μεξικό) και Κιρκούτ (Cirkut /Καναδάς).

«Συνδυάζοντας τις κάντρι ρίζες του Ρολ με την τοπική μεξικανική επιρροή του Λεόν, το κομμάτι γεφυρώνει τα μουσικά είδη, αντανακλώντας την κοινή πολιτιστική ενέργεια της Βόρειας Αμερικής και το παγκόσμιο πάθος για το παιχνίδι», αναφέρει η FIFA.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA είναι μια από τις σπάνιες στιγμές που ολόκληρος ο κόσμος κινείται στον ίδιο ρυθμό», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Το επίσημο άλμπουμ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 δεν είναι απλώς μια μουσική συνοδεία του τουρνουά. Είναι μια δήλωση για το πού πηγαίνει το παγκόσμιο παιχνίδι. Φέρνοντας κοντά καλλιτέχνες των οποίων οι φωνές αντηχούν σε όλες τις ηπείρους, δημιουργούμε κάτι που αντικατοπτρίζει την κλίμακα, τη φιλοδοξία και τον πολιτιστικό αντίκτυπο αυτής της ιστορικής διοργάνωσης. Το Lighter σηματοδοτεί την αρχή αυτού του ταξιδιού. Είναι μια ισχυρή έκφραση ανθεκτικότητας, ενέργειας και χαράς, ένα τραγούδι που θα συνδεθεί με τους οπαδούς παντού και θα γίνει μέρος της ατμόσφαιρας στα στάδια, στους εορτασμούς των οπαδών και στις κοινότητες σε όλο τον κόσμο καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά», πρόσθεσε.

Ακούστε το τραγούδι «Lighter»: