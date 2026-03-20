Εθνική Ελλάδας: Έκτακτη κλήση από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης κλήθηκε στην αποστολή για τα φιλικά της Εθνικής Ελλάδας με Παραγουάη και Ουγγαρία.

Με 26 παίκτες θα κάνει την προετοιμασία της για τα φιλικά παιχνίδια με Παραγουάη στην Αθήνα και Ουγγαρία στη Βουδαπέστη η Εθνική Ελλάδας.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήθελε έναν έξτρα κεντρικό αμυντικό για τα δύο αυτά ματς και προχώρησε τελικά στη κλήση του Γιάννη Μιχαηλίδη.

Ο κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ επιλέχθηκε από τον ομοσπονδιακό προπονητή και θα βρίσκεται στην αποστολή της Εθνικής την ερχόμενη εβδομάδα ενόψει των δύο φιλικών που έχει να δώσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στις 27 και 31 Μαρτίου.

Αναλυτικά η αποστολή: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Τσιφτσής, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Μπακασέτας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη.

Με την κλήση και του Γιάννη Μιχαηλίδη, ο Γιοβάνοβιτς θα έχει πέντε κεντρικούς αμυντικούς διαθέσιμους, αφού εκτός του στόπερ του ΠΑΟΚ υπάρχουν οι Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος και Κουλιεράκης.