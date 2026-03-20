Στον Καναδά ο Ίνγκασον
Οnsports Τeam 20 Μαρτίου 2026, 11:30
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Παναθηναϊκός

Στις κλήσεις της Εθνικής Ισλανδίας, για το φιλικό με τον Καναδά βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού, αλλά και ο Χόρντουρ Μάγκνουσον.

Για τον Καναδά θα ταξιδέψει ο Ίνγκι Σβέριρ Ίνγκασον, ο οποίος για μία ακόμα φορά βρίσκεται στις κλήσεις της εθνικής ομάδας της χώρας του.

Ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού βρίσκεται στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού των Ισλανδών για τα δύο εκτός έδρας φιλικά με Καναδά (28/3) και Αϊτή (31/3) στο Τορόντο. 

Εκτός από τον Ίνγκασον, στις κλήσεις είναι και ο Χόρντουρ Μάγκνουσον του Λεβαδειακού ο οποίος θα συμπληρώσει το… ελληνικό δίδυμο της Εθνικής Ισλανδίας.  



