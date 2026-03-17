Σλοβενία: Στην εθνική οι Τσέριν και Βέρμπιτς
Στις επιλογές της Εθνικής Σλοβενίας βρίσκονται για ακόμη μία φορά ο Μπέντζαμιν Βέρμπιτς του Λεβαδειακού και ο Άνταμ Τσέριν του Παναθηναϊκού.
Η εθνική ομάδα της Σλοβενίας θα έχει έντονο «ελληνικό» στοιχείο στις κλήσεις της για τα φιλικά του Μαρτίου απέναντι σε Ουγγαρία (28/3) και Μαυροβούνιο (31/3).
Ο Βέρμπιτς και ο Τσέριν διατηρούν τη θέση τους στις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή, ενώ στην αποστολή συμπεριλήφθηκε και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Αντράζ Σπόραρ.
