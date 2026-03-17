Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Η ΕΠΟ έδωσε διορία στον ΟΦΗ για τα 6.800 εισιτήρια πριν τα δώσει στον ΠΑΟΚ

Onsports Team

Προθεσμία μέχρι τις 10 Απριλίου έχει ο ΟΦΗ για να διαθέσει 6.800 εισιτήρια ενόψει του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, διαφορετικά μέρος των θυρών θα παραχωρηθεί στον ΠΑΟΚ.

Οι δύο φιναλίστ έχουν λάβει από περίπου 7.800 εισιτήρια για τον τελικό της 25ης Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Για τις ανάγκες των φιλάθλων του ΟΦΗ έχουν προβλεφθεί οι θύρες 1 έως 14, η θύρα 17 και οι θύρες 53 έως 56.

Ωστόσο, σύμφωνα με απόφαση της Ομοσπονδίας, για να διατεθούν στους Κρητικούς και οι θύρες 53 έως 56, που βρίσκονται απέναντι από τα επίσημα, θα πρέπει μέχρι τις 10 Απριλίου να έχουν εξαντληθεί τα υπόλοιπα 6.800 εισιτήρια.

Στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι να αποφευχθούν άδειες θέσεις και να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πληρότητα στις εξέδρες.

Σε διαφορετική περίπτωση, οι θύρες 53 έως 56 θα μετατραπούν σε «νεκρή ζώνη», ενώ οι θύρες 49 έως 52, που αρχικά είχαν αυτόν τον ρόλο, θα δοθούν στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.