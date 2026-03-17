Εννέα παίκτες του «τριφυλλιού» στις Εθνικές Ελπίδων και Νέων

Ο Παναθηναϊκός έχει ρίξει το βάρος του στην ενίσχυση του ελληνικού στοιχείο, αλλά και στα τμήματα υποδομής του κάτι που έχει αντίκτυπο και στις Εθνικές ομάδας.

Στις επιλογές των Εθνικών Ελπίδων και Νέων κλήθηκαν εννέα παίκτες από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού, με τη διοίκηση της ομάδας να ανακοινώνει τις κλήσεις μέσω των social media.

Νεκτάριος Καλοσκάμης, Ρουσίτ Ζέκα, Ιωάννης-Γαβριήλ Μπόκος και Γιώργος Σόκος βρίσκονται στη λίστα του Γιάννη Ταουσιάνη για τα τα εντός έδρας ματς της Εθνικής Ελπίδων στα προκριματικά του U21 EURO 2027 απέναντι στη Μάλτα (27/03, 18:00, Δημοτικό στάδιο Λιβαδειάς) και στη Γερμανία (31/03/, 19:00, "Απόστολος Νικολαΐδης"), ενώ ο Βαγγέλης Μόρας, Νέων για την Elite Round του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U19 στη Γερμανία από 25 έως 31 Μαρτίου 2026, με αντιπάλους τη διοργανώτρια του ομίλου, την Αυστρία και τη Σουηδία, κάλεσε τους Χρήστο Γείτονα, Στέφανο Τσίγκα, Βασίλη Λάβδα, Παναγιώτη Μπινιάρη και Ιάσονα Νεμπή.