Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία Κλεομένη: «Υπάρχουν ενδείξεις οπαδικού υποβάθρου»
Σε συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μίλησε για την πορεία των αστυνομικών και δικαστικών ερευνών για δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη, δίνοντας ρη δική του διάσταση για τις λεπτομέρειες του εγκλήματος.
Αναλυτικά είπε:
«Το τμήμα δίωξης χειρίστηκε παραδειγματικά την υπόθεση. Διενεργεί αυτοτελώς αστυνομικές ενέργειες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Δεν μπορούμε να παραθέσουμε περισσότερα στοιχεία, η υπόθεση βρίσκεται στην κύρια ανάκριση. Η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής εμφανίζει ενδείξεις οπαδικού υποβάθρου, αλλά τα υπόλοιπα ανήκουν στην διαδικασία της ανάκρισης και της ελληνικής δικαιοσύνης».
Παράλληλα υποστήριξε πως: «Από τον Φεβρουάριο του 2024 για τα αδικήματα σχετικά με αθλητικά έγιναν 1.593 έλεγχοι, 147 συλλήψεις και 196 άτομα κατηγορήθηκαν και 13 προφυλακίστηκαν. Εξαρθρώθηκαν 3 εγκληματικές οργανώσεις εκ των οποίων οι δύο εκμεταλλευόμενες στην οπαδική τους δραστηριότητα πουλούσαν ναρκωτικά και έκαναν αδικήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας φιλάθλων.