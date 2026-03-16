Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Προκριματικά EURO U21: Με συμπαίκτη του Μέσι η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για Μάλτα και Γερμανία
Οnsports Τeam 16 Μαρτίου 2026, 18:33
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Νόα Άλεν της Ίντερ Μαϊάμι βρίσκεται για μια ακόμα φορά στις κλήσεις της Εθνικής Ελπίδων.

Ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννης Ταουσιάνης, κάλεσε 24 ποδοσφαιριστές ενόψει των εντός έδρας αγώνων της στα προκριματικά του U21 EURO 2027, απέναντι στην Μάλτα (27/03, 18:00, Δημοτικό στάδιο Λιβαδειάς) και στην Γερμανία (31/03/, 19:00, "Απόστολος Νικολαΐδης").

Σε αυτές βρίσκεται ο συμπαίκτης του Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι, Νόα Άλεν, ο Μπάμπης Κωστούλας της Μπράιτον και ο Γιώργος Κάτρης του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά οι κλήσεις:

Τερματοφύλακες: Νίκος Μπότης, Δημήτρης Μοναστηρλής, Αλέξανδρος Τσομπανίδης.

Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος, Χρήστος Αλεξίου, Γιώργος Κάτρης, Δημήτρης Κεραμίτσης, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Αθανάσιος Κουτσογούλας, Ταξιάρχης Φίλων, Νόα Άλλεν.

Μέσοι: Βαγγέλης Νικολάου, Δημήτρης Καλοσκάμης, Κωνσταντίνος Γκούμας, Γιάννης Αποστολάκης, Αντριάνο Μπρέγκου.

Επιθετικοί: Γιώργος Κούτσιας, Δημήτρης Ράλλης, Παναγιώτης Τσαντίλας, Αντώνης Παπακανέλλος, Χαράλαμπος Κωστούλας, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, Σταύρος Πνευμονίδης, Δημήτρης Χατσίδης.



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved