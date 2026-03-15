Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ρεάλ Μαδρίτης: Μυθική γκολάρα Γκιουλέρ πίσω από τη σέντρα!
AP Photo/Manu Fernandez
Onsports Team 15 Μαρτίου 2026, 12:54
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ρεάλ Μαδρίτης

Ένα απίθανο γκολ σημείωσε ο Αρντά Γκιουλέρ στη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης με 4-1 απέναντι στην Έλτσε για το ισπανικό πρωτάθλημα, διαμορφώνοντας το αποτέλεσμα με ένα εντυπωσιακό σουτ σχεδόν από τα 60 μέτρα.

Η «βασίλισσα» πήρε άνετα το τρίποντο, ωστόσο το highlight της αναμέτρησης ανήκε στον νεαρό Τούρκο μεσοεπιθετικό, ο οποίος έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα γκολ που ήδη θεωρείται υποψήφιο για το βραβείο Puskas.

Στο 89ο λεπτό, ο Γκιουλέρ έκλεψε την μπάλα λίγο πιο έξω από τη δική του περιοχή, αντιλήφθηκε ότι ο αντίπαλος τερματοφύλακας βρισκόταν εκτός θέσης και επιχείρησε ένα τολμηρό σουτ από τεράστια απόσταση. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, «κρεμώντας» τον πορτιέρε και προκαλώντας ενθουσιασμό στις εξέδρες.

 

Οι συμπαίκτες του έτρεξαν αμέσως να τον συγχαρούν για το εκπληκτικό τέρμα, ενώ οι φίλαθλοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που μόλις είχαν δει.

Αυτό ήταν το τέταρτο γκολ του 21χρονου ποδοσφαιριστή σε 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει καταγράψει και 13 ασίστ.



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved