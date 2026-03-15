Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

EPA/SERGIO PEREZ, ΑΜΠΕ
Onsports Team 15 Μαρτίου 2026, 07:41
LaLiga: Εύκολη τεσσάρα η Ρεάλ πριν τη ρεβάνς με Σίτι - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στην Έλτσε, επικρατώντας 4-1 στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για την 28η αγωνιστική της La Liga.

Η «Βασίλισσα» συνέχισε με θετικό τρόπο τις υποχρεώσεις της πριν από το κρίσιμο ταξίδι στην Αγγλία για την αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League. Η ομάδα του Άλβαρο Αρμπελόα πήρε τον έλεγχο του αγώνα στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ανοίγοντας το σκορ στο 39ο λεπτό με τον Ρούντιγκερ. Λίγο πριν την ανάπαυλα, στο 44’, ο Βαλβέρδε διπλασίασε τα τέρματα των Μαδριλένων, δίνοντας σαφές προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Στο δεύτερο μέρος η Ρεάλ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 66’ ο Χάουσεν ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Η Έλτσε κατάφερε να μειώσει στο 85ο λεπτό σε 3-1 με αυτογκόλ του Άνχελ, όμως οι «μερένγκες» είχαν τον τελευταίο λόγο. Στο 89’ ο Αρντά Γκιουλέρ εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων ήταν εκτός θέσης και με εντυπωσιακό σουτ πίσω από το κέντρο διαμόρφωσε το τελικό 4-1.

Με τη νίκη αυτή η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 66 βαθμούς, ενώ η Έλτσε εξακολουθεί να βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού, καταλαμβάνοντας τη 17η θέση με 26 βαθμούς.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής της La Liga:

  • Αλαβές-Βιγιαρεάλ 1-1 (40΄αυτ. Μαρίν - 98΄ Πεπέ)
  • Τζιρόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-0 (4΄ Ρινκόν, 77΄ Ουναΐ, 92΄ Ετσεβέρι)
  • Ατλέτικο Μαδρίτης-Χετάφε 1-0 (8΄ Μολίνα)
  • Οβιέδο-Βαλένθια 1-0 (30΄ Κόστας)
  • Ρεάλ Μαδρίτης-Ελτσε 4-1 (39' Ρίντιγκερ, 44' Βαλβέρδε, 66' Χάουσεν, 89' Γκιουλέρ -85' αυτ. Ιμπάνιεθ)
  • Μαγιόρκα-Εσπανιόλ 15/03
  • Μπαρτσελόνα-Σεβίλλη 15/03
  • Μπέτις-Θέλτα 15/03
  • Σοσιεδάδ-Οσασούνα 15/03
  • Ράγιο Βαγεκάνο-Λεβάντε 16/03

Η βαθμολογία (σε 27 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 67

Ρεάλ Μαδρίτης 66 -28αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 57 -28αγ.

Βιγιαρεάλ 55 -28αγ.

Μπέτις 43

Θέλτα 40

Εσπανιόλ 37

Ρεάλ Σοσιεδάδ 35

Χετάφε 35 -28αγ

Αθλέτικ Μπιλμπάο 35 -28αγ.

Οσασούνα 34

Τζιρόνα 34 -28αγ.

Βαλένθια 32 -28αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 31

Σεβίλη 31

Αλαβές 28 -28αγ.

Έλτσε 26 -28αγ.

Μαγιόρκα 25

Λεβάντε 22

Οβιέδο 21 -28αγ.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super League: Παγίδες για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ - Κόντρα στον Λεβαδειακό ο ΠΑΟΚ - Το πρόγραμμα
50 λεπτά πριν Super League: Παγίδες για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ - Κόντρα στον Λεβαδειακό ο ΠΑΟΚ - Το πρόγραμμα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LaLiga: Εύκολη τεσσάρα η Ρεάλ πριν τη ρεβάνς με Σίτι - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
1 ώρα πριν LaLiga: Εύκολη τεσσάρα η Ρεάλ πριν τη ρεβάνς με Σίτι - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Serie A: Πέρασε από το Ούντινε η Γιουβέντους - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
4 ώρες πριν Serie A: Πέρασε από το Ούντινε η Γιουβέντους - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: «Δώρο» Μαυροπάνου σε Άρσεναλ - Έγραψε ιστορία ο 16χρονος Ντάουμαν
7 ώρες πριν Premier League: «Δώρο» Μαυροπάνου σε Άρσεναλ - Έγραψε ιστορία ο 16χρονος Ντάουμαν
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved