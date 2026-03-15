LaLiga: Εύκολη τεσσάρα η Ρεάλ πριν τη ρεβάνς με Σίτι - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στην Έλτσε, επικρατώντας 4-1 στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για την 28η αγωνιστική της La Liga.
Η «Βασίλισσα» συνέχισε με θετικό τρόπο τις υποχρεώσεις της πριν από το κρίσιμο ταξίδι στην Αγγλία για την αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League. Η ομάδα του Άλβαρο Αρμπελόα πήρε τον έλεγχο του αγώνα στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ανοίγοντας το σκορ στο 39ο λεπτό με τον Ρούντιγκερ. Λίγο πριν την ανάπαυλα, στο 44’, ο Βαλβέρδε διπλασίασε τα τέρματα των Μαδριλένων, δίνοντας σαφές προβάδισμα στους γηπεδούχους.
Στο δεύτερο μέρος η Ρεάλ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 66’ ο Χάουσεν ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Η Έλτσε κατάφερε να μειώσει στο 85ο λεπτό σε 3-1 με αυτογκόλ του Άνχελ, όμως οι «μερένγκες» είχαν τον τελευταίο λόγο. Στο 89’ ο Αρντά Γκιουλέρ εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων ήταν εκτός θέσης και με εντυπωσιακό σουτ πίσω από το κέντρο διαμόρφωσε το τελικό 4-1.
Με τη νίκη αυτή η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 66 βαθμούς, ενώ η Έλτσε εξακολουθεί να βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού, καταλαμβάνοντας τη 17η θέση με 26 βαθμούς.
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής της La Liga:
- Αλαβές-Βιγιαρεάλ 1-1 (40΄αυτ. Μαρίν - 98΄ Πεπέ)
- Τζιρόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-0 (4΄ Ρινκόν, 77΄ Ουναΐ, 92΄ Ετσεβέρι)
- Ατλέτικο Μαδρίτης-Χετάφε 1-0 (8΄ Μολίνα)
- Οβιέδο-Βαλένθια 1-0 (30΄ Κόστας)
- Ρεάλ Μαδρίτης-Ελτσε 4-1 (39' Ρίντιγκερ, 44' Βαλβέρδε, 66' Χάουσεν, 89' Γκιουλέρ -85' αυτ. Ιμπάνιεθ)
- Μαγιόρκα-Εσπανιόλ 15/03
- Μπαρτσελόνα-Σεβίλλη 15/03
- Μπέτις-Θέλτα 15/03
- Σοσιεδάδ-Οσασούνα 15/03
- Ράγιο Βαγεκάνο-Λεβάντε 16/03
Η βαθμολογία (σε 27 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 67
Ρεάλ Μαδρίτης 66 -28αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 57 -28αγ.
Βιγιαρεάλ 55 -28αγ.
Μπέτις 43
Θέλτα 40
Εσπανιόλ 37
Ρεάλ Σοσιεδάδ 35
Χετάφε 35 -28αγ
Αθλέτικ Μπιλμπάο 35 -28αγ.
Οσασούνα 34
Τζιρόνα 34 -28αγ.
Βαλένθια 32 -28αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 31
Σεβίλη 31
Αλαβές 28 -28αγ.
Έλτσε 26 -28αγ.
Μαγιόρκα 25
Λεβάντε 22
Οβιέδο 21 -28αγ.