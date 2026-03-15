LaLiga: Εύκολη τεσσάρα η Ρεάλ πριν τη ρεβάνς με Σίτι - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

EPA/SERGIO PEREZ, ΑΜΠΕ

Onsports Team

Η «Βασίλισσα» συνέχισε με θετικό τρόπο τις υποχρεώσεις της πριν από το κρίσιμο ταξίδι στην Αγγλία για την αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League. Η ομάδα του Άλβαρο Αρμπελόα πήρε τον έλεγχο του αγώνα στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ανοίγοντας το σκορ στο 39ο λεπτό με τον Ρούντιγκερ. Λίγο πριν την ανάπαυλα, στο 44’, ο Βαλβέρδε διπλασίασε τα τέρματα των Μαδριλένων, δίνοντας σαφές προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Στο δεύτερο μέρος η Ρεάλ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 66’ ο Χάουσεν ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Η Έλτσε κατάφερε να μειώσει στο 85ο λεπτό σε 3-1 με αυτογκόλ του Άνχελ, όμως οι «μερένγκες» είχαν τον τελευταίο λόγο. Στο 89’ ο Αρντά Γκιουλέρ εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων ήταν εκτός θέσης και με εντυπωσιακό σουτ πίσω από το κέντρο διαμόρφωσε το τελικό 4-1.

Με τη νίκη αυτή η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 66 βαθμούς, ενώ η Έλτσε εξακολουθεί να βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού, καταλαμβάνοντας τη 17η θέση με 26 βαθμούς.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής της La Liga:

Αλαβές-Βιγιαρεάλ 1-1 (40΄αυτ. Μαρίν - 98΄ Πεπέ)

Τζιρόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-0 (4΄ Ρινκόν, 77΄ Ουναΐ, 92΄ Ετσεβέρι)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Χετάφε 1-0 (8΄ Μολίνα)

Οβιέδο-Βαλένθια 1-0 (30΄ Κόστας)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ελτσε 4-1 (39' Ρίντιγκερ, 44' Βαλβέρδε, 66' Χάουσεν, 89' Γκιουλέρ -85' αυτ. Ιμπάνιεθ)

Μαγιόρκα-Εσπανιόλ 15/03

Μπαρτσελόνα-Σεβίλλη 15/03

Μπέτις-Θέλτα 15/03

Σοσιεδάδ-Οσασούνα 15/03

Ράγιο Βαγεκάνο-Λεβάντε 16/03

Η βαθμολογία (σε 27 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 67

Ρεάλ Μαδρίτης 66 -28αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 57 -28αγ.

Βιγιαρεάλ 55 -28αγ.

Μπέτις 43

Θέλτα 40

Εσπανιόλ 37

Ρεάλ Σοσιεδάδ 35

Χετάφε 35 -28αγ

Αθλέτικ Μπιλμπάο 35 -28αγ.

Οσασούνα 34

Τζιρόνα 34 -28αγ.

Βαλένθια 32 -28αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 31

Σεβίλη 31

Αλαβές 28 -28αγ.

Έλτσε 26 -28αγ.

Μαγιόρκα 25

Λεβάντε 22

Οβιέδο 21 -28αγ.