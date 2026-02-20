Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Έτοιμος για επιστροφή ο Φώτης Ιωαννίδης

Onsports Team

Ο Έλληνας επιθετικός ξεπέρασε τον τραυματισμό του και μπορεί να αγωνιστεί στο ματς με την Μορεϊρένσε για το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας.

Ο Φώτης Ιωαννίδης επιστρέφει. Αναμένεται να είναι στην ομάδα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας που θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Μορεϊρένσε, για την 23η αγωνιστική της Primeira Liga.

Αυτό είπε μιλώντας στους δημοσιογράφους ο προπονητής της πρωταθλήτριας Πορτογαλίας, Ρουίζ Μπόρζες, όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση των Ντεμπάστ και Ιωαννίδη:

«Δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες. Ο Ζένο δεν αισθάνεται 100% καλά από τον τραυματισμό του, ίσως σε μια-δυο εβδομάδες ακόμα, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Δεν ρώτησα τον γιατρό γι' αυτό. Αλλά πιστεύω ότι είναι κοντά στο να επιστρέψει στο 100%. Ο Φώτης είναι το ίδιο. Αλλά μπορεί να είναι στην ομάδα, σε αντίθεση με τον Ζένο».

Ο Φώτης Ιωαννίδης υπέστη υποτροπή στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του δεξιού γονάτου κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τη Βιτόρια Γκιμαράες, στο ίδιο σημείο που είχε τραυματιστεί και τον περασμένο Νοέμβριο.