Νορβηγία – Αγγλία: Ο Χάαλαντ απέναντι στα «Τρία Λιοντάρια» με φόντο τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026

Η Νορβηγία βρίσκεται μία νίκη μακριά από το μεγαλύτερο επίτευγμα στην ιστορία της σε Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς αντιμετωπίζει (00:00, ΕΡΤ2) την Αγγλία στον προημιτελικό του Μουντιάλ 2026, με έπαθλο μία θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Στάλε Σόλμπακεν αποτελεί μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις του τουρνουά, καθώς κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον 9ο όμιλο πίσω από τη Γαλλία, πέτυχε δύο ιστορικές νίκες στα νοκ άουτ, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά την παρουσία της στους «8» ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος χάρισε την πρόκριση απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού με γκολ στα τελευταία λεπτά της φάσης των «32», ενώ σημείωσε δύο τέρματα στη νίκη επί της πεντάκις παγκόσμιας πρωταθλήτριας Βραζιλίας στη φάση των «16». Ο Νορβηγός επιθετικός μετρά ήδη επτά γκολ σε τέσσερις αγώνες και βρίσκεται στη μάχη για το Χρυσό Παπούτσι μαζί με τους Κιλιάν Εμπαπέ και Λιονέλ Μέσι.

Η Αγγλία, από την πλευρά της, τερμάτισε στην κορυφή του 12ου ομίλου, αφήνοντας πίσω της Κροατία, Γκάνα και Παναμά. Στη φάση των «32» ανέτρεψε τα δεδομένα απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, κερδίζοντας με 2-1 χάρη σε δύο γκολ του Χάρι Κέιν στα τελευταία λεπτά. Στους «16» ξεπέρασε το εμπόδιο του συνδιοργανωτή Μεξικού με 3-2, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος πέτυχε δύο τέρματα, ενώ η ομάδα του Τόμας Τούχελ αγωνίστηκε με δέκα παίκτες στο μεγαλύτερο μέρος του δεύτερου ημιχρόνου.

Για τη Νορβηγία αυτή είναι η πρώτη συμμετοχή σε προημιτελικά Μουντιάλ, σε αντίθεση με την Αγγλία, η οποία βρίσκεται για 11η φορά στους «8». Τα «Τρία Λιοντάρια» έχουν φτάσει τρεις φορές στα ημιτελικά της διοργάνωσης, κατακτώντας το τρόπαιο το 1966, ενώ προκρίθηκαν επίσης στην τετράδα το 1990 και το 2018.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν κι οι πολλές συνδέσεις μεταξύ των δύο ομάδων σε συλλογικό επίπεδο. Ο Χάαλαντ ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με τους συμπαίκτες του στη Μάντσεστερ Σίτι, Νίκο Ο'Ράιλι και Μαρκ Γκουέχι, αλλά και με τον πρώην συμπαίκτη του, Τζον Στόουνς. Παράλληλα, ο αρχηγός της Νορβηγίας, Μάρτιν Έντεγκααρντ, θα αντιμετωπίσει τους συμπαίκτες του στην Άρσεναλ, Ντέκλαν Ράις και Μπουκάγιο Σάκα. Συνολικά, εννέα ποδοσφαιριστές της αποστολής της Νορβηγίας αγωνίζονται στην Premier League.

Οι δύο εθνικές ομάδες δεν έχουν συναντηθεί ποτέ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, αν και έχουν αναμετρηθεί 12 φορές στο παρελθόν. Η πιο πρόσφατη ήταν σε φιλική αναμέτρηση το 2014 στο «Γουέμπλεϊ», όπου η Αγγλία νίκησε με 1-0 χάρη σε πέναλτι του Γουέιν Ρούνεϊ. Από εκείνο το παιχνίδι, οι Τζόρνταν Χέντερσον και Τζον Στόουνς εξακολουθούν να βρίσκονται στο ρόστερ της Αγγλίας, ενώ κάτω από τα δοκάρια της Νορβηγίας είχε αγωνιστεί ο Όριαν Νίλαντ.

Η ομάδα που θα πάρει την πρόκριση στο Μαϊάμι θα αντιμετωπίσει στις 15 Ιουλίου, στην Ατλάντα, τον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή – Ελβετία, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.