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Μουντιάλ 2026: Το Σαράγεβο «κάηκε» από τους πανηγυρισμούς για την πρόκριση της Βοσνίας (video)

Η πρόκριση της Βοσνίας στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ 2026 έβγαλε χιλιάδες φιλάθλους στους δρόμους της πρωτεύουσας, με το Σαράγεβο να «φλέγεται» από καπνογόνα και πυροτεχνήματα για την ιστορική επιτυχία.

Μουντιάλ 2026: Το Σαράγεβο «κάηκε» από τους πανηγυρισμούς για την πρόκριση της Βοσνίας (video)
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Η Βοσνία / Ερζεγοβίνη επικράτησε με 3-1 του Κατάρ και εξασφάλισε την πρόκριση στα νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026, παρά το γεγονός ότι ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων στην τρίτη θέση.

Με την πρόκριση να «κλειδώνει» και μαθηματικά, οι φίλαθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας, με το Σαράγεβο να μετατρέπεται σε επίκεντρο έντονων πανηγυρισμών. Καπνογόνα και πυροτεχνήματα δημιούργησαν εντυπωσιακές εικόνες χαράς για τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Βοσνία καταφέρνει να φτάσει σε νοκ άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς στην παρθενική της συμμετοχή το 2014 δεν είχε καταφέρει να περάσει από τη φάση των ομίλων. Ως ανεξάρτητο κράτος έχει περιορισμένη παρουσία στα προκριματικά, αφού μέχρι το 1990 αποτελούσε τμήμα της Γιουγκοσλαβίας.

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